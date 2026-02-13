Grindeanu îl avertizează pe Bolojan, după anunțul INS: „O guvernare dacă nu e pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”

Președintele PSD Sorin Grindeanu l-a avertizat, vineri, pe premierul Ilie Bolojan, după ce INS a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică, că dacă nu guvernează pentru oameni nu va mai fi prim-ministru. Liderul social-democraților a scris, pe Facebook, că datele INS confirmă că economia nu merge într-o direcție bună și măsurile adoptate de Guvernul Bolojan au fost greșite. „Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a precizat Grindeanu.

Președintele PSD a spus că există un vinovat „principal” pentru direcția pe care a luat-o economia României și a făcut referire la o încăpățânare „dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale”.

„În mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat.

Există însă și o vină colectivă. Iar românii nu sunt interesați de scuze și justificări. Ei văd doar rezultatul: după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune.

În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit.

(...) Este nevoie de dialog real în Coaliție, nu de decizii impuse unilateral. Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Sorin Grindeanu i-a reproșat premierului Ilie Bolojan „amputările” economice și sociale din ultimele luni și a susținut că PSD se luptă „la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale”.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi.

Da, PSD este parte a Guvernului și ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească.

În loc să ne luptăm cu populiștii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Președintele PSD a contabilizat apoi, în postarea de pe rețeaua socială, victoriile obținute de PSD în Coaliția de guvernare. „Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor.

Dar o vom face prin MĂSURILE DE SOLIDARITATE de la buget, care conțin lucruri clare pentru pensionari, pentru mame, veterani și pentru copiii cu dizabilități”, a scris Grindeanu.





România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, a anunțat, vineri dimineață, Institutul Național de Statistică (INS).