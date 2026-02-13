Hubert Thuma, liderul contestatarilor lui Bolojan din PNL: "Era previzibilă intrarea în recesiune tehnică"

Hubert Thuma a mai spus că parlamentarii PNL nu vor vota împotriva unui premier liberal. Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, considerat principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în PNL, a declarat vineri la Antena 3 CNN că intrarea României în recesiune tehnică era previzibilă, având în vedere măsurile luate de premier:

“Cred că tema zilei este că România a intrat în recesiune tehnică, deci că oamenii o duc mai greu, lucru care pentru mine era previzibil. Aș vrea să ne aducem cu toții aminte de perioada 2009-2010, când au fost implementate aceleași tăieri, aceleași creșteri de taxe. Rezultatul nu a fost unul bun. Mai mult, în 2013, FMI a recunoscut public că programul de tăieri și de austeritate nu a dat rezultate. Așa că părerea mea nu e dacă pleacă sau nu Ilie Bolojan, pentru că e premierul unei alianțe și va pleca când decide această alianță”.

Hubert Thuma a mai spus că parlamentarii PNL nu vor vota împotriva unui premier liberal în cazul unei moțiuni de cenzură:

“Cu siguranță, PNL și parlamentarii liberali nu vor vota niciodată împotriva unui premier liberal. Singurii care au făcut acest lucru au fost cei de la USR.

Ca și liberal nu pot achisa la acest lucru, nu pot spune același lucru ca cei de la PSD. Eu îmi doresc de la Ilie Bolojan să se așeze la masă și să negocieze cu factorii politici, cu mediul economic. Anul 2026 e un an extrem de important, trebuie să scădem cheltuielile cu 16 miliarde. Fără relansare economică nu funcționează”.