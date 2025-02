Ilie Bolojan a convocat partidele la consultări. Motivul este o premieră în politica românească

Președintele interimar Ilie Bolojan a convocat partidele parlamentare la consultări, miercuri, la Palatul Cotroceni. Motivul este o premieră în politica românească și nu a mai fost invocat de niciunul dintre foștii șef de stat. Bolojan vrea să discute cu liderii partidelor parlamentare despre poziția României la Consiliul European din 6 martie.

”Ilie Bolojan, a invitat, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări în vederea pregătirii poziției țării noastre la reuniunea extraordinară a Consiliului European din 6 martie 2025, care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei. Consultările vor avea loc miercuri, 26 februarie 2025, după următorul program: • Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD); • Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR); • Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL); • Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR); • Ora 13:00 – Partidul S.O.S. România; • Ora 14:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR); • Ora 15:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT); • Ora 16:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Preşedintele Consiliului European Antonio Costa a convocat duminică un summit european special consacrat Ucrainei pe 6 martie, pentru că liderii europeni încearcă să elaboreze un răspuns la negocierile Statelor Unite cu Rusia privind Ucraina, de la care au fost excluşi pentru moment.

Ei se tem de un acord ruso-american în detrimentul Kievului şi în care să nu aibă niciun cuvânt de spus.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence…