Ilie Bolojan a fost huiduit de câțiva oameni la Carei: „Eu sunt obişnuit, n-am probleme din astea”. Jandarmii au amendat două persoane

1 minut de citit Publicat la 19:54 25 Oct 2025 Modificat la 19:54 25 Oct 2025

Premierul Bolojan a fost huiduit la Carei de câteva persoane, în timpul evenimentelor dedicate Zilei Armatei Române. Sursă foto: Hepta

Jandarmii au aplicat amenzi în timpul desfășurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, informează Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, citat de Agerpres.

"Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare au asigurat măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării ceremoniei oficiale organizate în municipiul Carei.

În acest context, jandarmii au sancționat contravențional două persoane, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniștii publice, după cum urmează: o amendă în valoare de 500 lei, conform art. 2, pct. 1, pentru săvârșirea în public de fapte și expresii jignitoare; un avertisment scris, potrivit art. 2, pct. 23, pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice", precizează sursa citată.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei.

Ulterior, Bolojan a minimalizat incidentul, spunând că "este obișnuit" cu astfel de manifestări.

"Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri. N-am niciun fel de probleme", a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre mașină, alături de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas și primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.