Ilie Bolojan, alături de Nicușor Dan la recepția de la Ambasada SUA: „Mulțumim militarilor pentru contribuția la securitatea României”

„În afară de aceste lucruri, cele mai importante aspecte sunt valorile pe care le vedem: libertățile individuale, democrația, egalitatea de șanse”, a spus Ilie Bolojan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a fost alături de Nicușor Dan la recepția Ambasadei SUA la București. Bolojan a afirmat că „această mare națiune de 250 de ani are o influență covârșitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forța armatelor sale”, subliniind că a SUA au avut un „impact global”, mai ales în „salvarea Europei” și „căderea comunismului”.

„Sunt aici să spun, cu respect, că această mare națiune de 250 de ani are o influență covârșitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forța armatelor sale. Să ne gândim doar la salvarea Europei, căderea comunismului și se cuvine să mulțumim SUA pentru acești 250 de ani și pentru impactul global pe care l-au avut.

În afară de aceste lucruri, cele mai importante aspecte sunt valorile pe care le vedem: libertățile individuale, democrația, egalitatea de șanse. Sunt valori extraordinare care ne-au motivat și pe noi și ne motivează în continuare.

Se cuvine să mulțumim SUA și militarilor acestora pentru că, fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO, în situația dificilă din regiune, alături de militarii noștri și ai celorlalte țări NATO, contribuie semnificativ la securitatea României și a cetățenilor noștri”, a spus Bolojan.

În plus, el a mulțumit și comunității românești din SUA, dar și comunității americane din România.

„Se cuvine să mulțumim companiilor americane care au investiții în România, care înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie și oportunități, dar și pentru promovarea în SUA, individual sau prin Camera de Comerț Româno-Americană.

Sunt aici să mulțumesc comunităților românești din SUA, studenților și tuturor celor care trăiesc în America, dar și comunității americane din România, pentru că sunt o punte în relația noastră.

Îl felicit și pe domnul ambasador pentru că, în cele puțin peste 100 de zile, a început în forță și sunt convins că va contribui semnificativ la întărirea Parteneriatului SUA-România.

Se cuvine să îi mulțumesc și atașatului comercial care astăzi își încheie misiunea după aproape 4 ani în România, domnului Dickerson, pentru tot ce a făcut în acești ani și sunt convins că nu va uita de România. Închei urând șa mulți ani Statelor Unite, la mulți ani României, la mulți ani prieteniei dintre țările noastre”, a spus Bolojan.