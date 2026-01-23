Ilie Bolojan le răspunde lui Ciolacu şi Grindeanu: "Dacă totul era atât de bine, de ce nu şi-a asumat nimeni funcţia de premier?"

Ilie Bolojan, după ce Sorin Grindeanu a acuzat o "scamatorie" cu deficitul: "De ce nu și-a asumat nimeni funcția de premier?". Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, vineri seară, contestatarilor săi politici, care îl acuzaseră că măsurile luate de Guvern nu reflectă realitatea economică a României. După ce Sorin Grindeanu a vorbit despre faptul că românii ar fi victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul, prim-ministrul a lansat, la Digi24, o întrebare retorică: "De ce nu și-a asumat nimeni funcția de premier?". Cei vizaţi de replica lui Bolojan au mai fost Claudiu Manda şi Marcel Ciolacu, care au contestat şi ei deciziile premierului.

"Când a venit acest Guvern, nu exista nicio problemă bugetară, din câte înțeleg. Dacă totul era atât de bine, atunci de ce vorbim acum despre această «scamatorie bugetară», cum spun ei?

De ce nu și-a asumat nimeni funcția de premier?”, a declarat Ilie Bolojan, premierul României, continuând: „Declarațiile nu mă afectează, pentru că noi nu lucrăm după ureche, încercăm să lucrăm după un plan. Aceste calificative îi afectează și pe miniștrii din Guvern, de la toate partidele. Toate deciziile au fost luate de comun acord".

Bolojan a mai spus că nimeni nu i-a cerut demisia direct:

"Nu a existat această discuție. Au fost dezbateri legate de cifre. Au fost mici înțepături, dar problemele au fost discutate și convenite de toată lumea".

Ce acuzase Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seara la Antena 3 CNN că deficitul bugetar anunțat în urmă cu șase luni nu reflectă realitatea și că România a fost, practic, victima unei „scamatorii mai elaborate”. Potrivit liderului PSD, deficitul se situează în jur de 8%, iar în afară de majorarea TVA de la 19% la 21%, nu s-au înregistrat „lucruri extraordinare”, încasările la buget rămânând similare.

„Noi ne aflăm în această perioadă într-o evaluare internă. Durează până după buget. E foarte important acest lucru. Dincolo de taxele locale mărite, noi o să avem niște propuneri la buget pe care dorim să fie aplicate, cele legate de pensii: trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic.

De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame. Nu se poate. Au fost scoase. Lucrurile trebuie să revină la normal”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri seară, la Antena 3.

Întrebat dacă românii au fost victimele unei scamatorii, preşedintele PSD a declarat:

„Da, dar mai elaborată. Noi am spus de la început: trebuie să continue investițiile. Și au continuat. Sigur, cu lupte din acestea pe care dumneavoastră le-ați transmis. Dom’le, trebuie să continue investițiile, Anghel Saligny, de exemplu. Ca să dau un exemplu, unde a fost cea mai puternică luptă. Și-au continuat. Și a plătit, e adevărat, până când s-a închis sistemul, în 2 octombrie. Dar s-au plătit la zi.”