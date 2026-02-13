Ilie Bolojan insistă că sunt prea multe persoane cu dizabilități în România și facilitățile pentru acestea au costat „enorm”

Prim-ministrul a precizat că va face în zilele următoare o analiză pentru a stabili ce soluții pot fi găsite pentru „cazurile grave”. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a susținut, într-un interviu la Europa FM, că după ce a fost adoptată legislație favorabilă persoanelor cu dizabilități numărul acestora a crescut „foarte mult”. Prim-ministrul a declarat că impactul bugetar al facilităților fiscale acordate persoanelor cu dizabilități era unul „enorm”, înainte de anularea lor. Ilie Bolojan a admis totuși că măsuri precum faptul că această categorie socială nu mai este exceptată de la plata impozitului pe proprietate au fost luate fără o analiză suficientă. Premierul a spus că ar putea fi introduse noi excepții pentru persoanele cu dizabilități la impozit dacă nu este vorba de „proprietăți mari sau mașini scumpe”.

Premierul Ilie Bolojan a apărat decizia Guvernului de a obliga și persoanele cu dizabilități să plătească contribuția la sistemul de sănătate.

„Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu sunt pe gratis, cineva tot contribuie la ei. Dacă vrem să putem să avem o economie stabilă și condiții corecte trebuie să găsim niște echilibre. Nu putem să plătim 6,3 milioane de cetățeni contribuție CASS și să avem 16,5 milioane dreptul de sănătate și să vrem ca sistemul de sănătate să funcționează perfect. Nu merge așa.

Am toată compasiunea și cunosc oameni care sunt în situații dificile și care au nevoie de sprijinul statului sau al comunității locale. Acest sprijin a fost acordat în limitele în care putea România să îl acorde și asta face și în perioada următoare”, a spus Bolojan la Europa FM.

Totuși, prim-ministrul a sugerat că s-a profitat de aceste facilități fiscale și numărul persoanelor cu dizabilități a crescut „foarte mult”.

„Gândiți-vă că pe CASS toate persoanele cu dizabilități din România nu plătesc CASS, deși au nevoie de servicii medicale importante. Ăsta este un efort pe care îl face țara asta, atât cât poate, și beneficiază de diferite drepturi. Pe acest fond, în care într-adevăr oamenii care au nevoie de sprijin, am dezvoltat o legislație în anii trecuți, am tolerat niște stări de lucruri în care numărul acestor cetățeni a crescut foarte mult”, a spus Bolojan.

Premierul a spus că impactul acestor facilități fiscale era unul enorm pentru veniturile autorităților fiscale și în acest context a decis să nu mai fie exceptate persoanele cu dizabilități de la plata impozitului pe proprietate. „Nu e o pedeapsă”, a insistat premierul.

„Toate aceste drepturi aplicate la un număr mare de cetățeni au avut un impact enorm în veniturile autorităților locale care cer bani de la Guvern, pe care nu îi avem, în sprijin de tot felul și am fost în situația în care constatând că foarte multe categorii sociale erau exceptate am luat hotărârea să anulăm anumite exceptări și într-adevăr am anulat exceptarea de la impozitul pe proprietate. (...)Nu e o pedeapsă, e vorba de capacitate statului de a susține”, a spus Bolojan.

Acesta a admis însă că măsura a fost luată fără o analiză mai aprofundată.

„Sigur, fiind o măsură care a fost întârziată de contestații la CCR și ajung să se aplice abia pe final de an nu a fost timp de analiză ca să vezi impactul, în ce măsură anumite lucruri puteau fi luate treptat”, a spus Bolojan, care i-a criticat și pe primarii care s-au dus spre limita maximă a intervalului stabilit de lege și care nu au explicat oamenilor că aceste majorări ar fi trebuit să fie făcute în urmă cu trei ani.

„Dacă vrem să ne reechilibrăm economia, noi trebuie să reducem baza de cheltuieli”, a adăugat el.

Prim-ministrul a precizat că va face în zilele următoare o analiză pentru a stabili ce soluții pot fi găsite pentru „cazurile grave”, „dacă nu e vorba de proprietăți mari, mașini scumpe”.