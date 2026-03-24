Ilie Bolojan, întrebat dacă demisionează la cererea lui Grindeanu: “PSD poate să depună moțiune de cenzură sau să retragă miniștrii”

Premierul a sugerat că se opune scoaterii USR de la guvernare.

Întrebat dacă va demisiona la cererea PSD, premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la Euronews, că orice partid are dreptul să își retragă miniștrii din Guvern sau să depună moțiune de cenzură, dar că el “va trata cu responsabilitate“ funcția de prim-ministru:

“Este dreptul fiecărui partid să își decidă abordările, poate să ia anumite decizii politice, să facă moțiune de cenzură, să își retragă miniștrii. Eu cât sunt premierul României, tratez cu responsabilitate această funcție și fac ce este necesar pentru țara noastră”.

De asemenea, premierul a sugerat că se opune scoaterii USR de la guvernare: “Dacă vrei să ai o predictibilitate în deciziile pe care le iei e bine să ai o majoritate stabilă în Parlament care să nu fie la limită, să ai o masă parlamentară confortabilă ca deciziile pe care le propui să treacă”, a spus premierul amintind de dificultățile PSD în comisiile parlamentare, la amendamentele depuse la buget.

Ilie Bolojan a respins acuzațiile PSD potrivit cărora deciziile luate de Guvern s-au făcut fără consultări în coaliție: “Toate deciziile majore care s-au luat în această coaliție s-au luat cu acordul tuturor partidelor. La final s-a făcut o sumă de propuneri, s-a ajuns la o formulă acceptabilă pentru toată lumea. Toate deciziile s-au luat cu acordul tuturor. Ceea ce nu este normal este ca după ce s-au luat aceste decizii să constați că prezentarea lor e total diferită, că apar alte proiecte care anulează parțial ce s-a decis acolo”.

Acuzațiile lansate de Ilie Bolojan la adresa PSD

Ilie Bolojan a acuzat PSD că a escaladat conflictele din coaliția de guvernare și că a încălcat protocolul încheiat între partide:

“Urgențele pe care le avem în perioada următoare ar presupune să ai o guvernare stabilă care nu poate să fie stabilă dacă nu se bazează pe o coaliție stabilă. Sigur că într-o coaliție cu patru partide nu este foarte comod, pentru că partidele sunt diferite. Este evident că PSD a escaladat o zonă de conflcit, încălcând protocolul de coaliție, avem niște înțelegeri care țin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se înaintează propuneri care ar trebui să respecte niște reguli. Dacă niște partide nu se respectă între ele, inclusiv prin comportamentul public e greu de presupus că putem câștiga respectul cetățenilor”.

Premierul a mai spus că PSD nu trebuie să fugă de responsabilitatea deficitului cu care se confruntă în prezent România: “Cel puțin două partide din această coaliție au o responsabilitate pentru situația actuală a României. Unul este PNL, celălalt este PSD. Dacă România, cu bune, cu rele a ajuns în 2025 la o situație de deficit foarte mare, acumulat pe parcursul mai multor ani este și pentru că aceste partide au o responsabilitate pentru modul în care au administrat Români. PSD nu poate fugi de responsabilitatea modului în care a fost modelată România în ultimii 30 de ani pentru că a fost în guvernare foarte mulți ani. Avem responsabilitatea să îndreptăm aceste lucruri. Eu personal și partidul pe care îl conduc ne-am asumat o poziție dificilă, să îți asumi poziția de premier când nu era înghesuială pentru acest post. Aici e o problemă de responsabilitate pentru țara asta”.

Ilie Bolojan, despre rezoluția PNL

Întrebat despre rezoluția votată de conducerea PNL luni seara, potrivit cărora liberalii nu mai formează un guvern cu PSD, dacă partidul lui Sorin Grindeanu depune moțiune de cenzură, Bolojan a răspuns că liberalii și-au dorit: “să facem un apel către PSD să își analizeze poziția și responsabilitatea pe care o are și într-adevăr, când te duci să spargi o coaliție care cu bune, cu rele, în aceste luni a reușit să echilibreze situația financiară, a luat măsuri care nu au fost foarte comode, au fost dureroase, dar nu există antidot fără să ai costuri sociale și ar fi o anormalitate să dai cu piciorul la ce s-a făcut și o instabilitate în mod clar ne întoarce la situația în care am fost.

Mi s-a părut normal să avertizăm PSD-ul că își asumă o răspundere pentru dinamitarea unui guvern, în condițiile în care fără să ai motive, pentru că ești deranjat de lucruri care nu îți convine, pentru că te duci într-o zonă de aroganță politică. Trebuie să îți asumi această răspundere”.

Ilie Bolojan a respins și acuzația că a devenit un premier al USR: “Dacă un partid te invită să te duci în calitate de partener să saluți un congres, asta s-a întâmplat și la UDMR și la USR. Mi s-a părut de bun simț să îi saluți pe oameni. Cei care mă cunosc știu că sunt în PNL de peste 30 de ani și vă dați seama că nu trebuie să explic de ce sunt în acest partid. Am demonstrat-o în toți acești ani.

Când ești într-o coaliție, atunci fiecare partid ocupă posturi în funcție de ponderea pe care o are. Partidul nou care a venit în coaliție a fost USR. Normal că s-au făcut mai multe numiri, dar cele care revin ponderii acestui partid. Am încercat să fiu premierul României. Când ești pe o asemenea funcție prima ta prioritate este țara, nu un partid, un alt partid. Sunt un liberal convins”.

Amintim că rezoluția PNL a fost adoptată cu o singură abținere, într-o ședință a liderilor liberali la care nu au lipsit contrele și reproșurile pentru Ilie Bolojan. Principalul său contestatar, Hubert Thuma, l-a acuzat că este prea apropiat de USR și i-a cerut să își respecte cuvântul de la congresul în care a fost ales. La rândul ei, Alina Gorghiu i-a spus premierului că el ar fi trebuit să fie cel care setează „tempo-ul” în Coaliție, nu social-democrații.