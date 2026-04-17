Irineu Darău avertizează asupra efectelor destabilizării Guvernului: "O presiune pe curs şi acesta va fi un efect negativ în lanţ"

Irineu Darău avertizează asupra efectelor destabilizării Guvernului Sursa foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a declarat, vineri, la Târgu Mureş, că în timpul întâlnirilor cu antreprenorii din ţară nu a auzit vreunul care să ceară căderea Guvernului, înlocuirea premierului sau scoaterea USR ori a PNL de la guvernare şi crede că dacă Guvernul României va fi destabilizat, această situaţie va avea un efect negativ în lanţ, notează Agerpres.

"N-am auzit vreun antreprenor nici la Mureş, nici ieri, la Alba, nici la Braşov, nici în alte locuri din ţară unde am fost, să ceară căderea Guvernului, să ceară înlocuirea premierului, să ceară scoaterea USR sau PNL de la guvernare. Nu înţeleg cui foloseşte această incertitudine şi această ameninţare cu instabilitatea, care se întâmplă în aceste zile. Mă uit şi la Ministerul Economiei la toţi indicatorii internaţionali, aţi văzut că ne apropiem de acea zi de luni.

Pare că cineva tot creşte tensiunea şi cresc şi dobânzile la care se împrumută România, asta va avea efect în timp, în preţuri, va avea efect în costurile la dobânzi la care se împrumută oamenii, va însemna o presiune pe curs şi acesta va fi un efect negativ în lanţ, dacă acest Guvern este destabilizat.

Totodată, tot de la Economie spun că avem de implementat, de terminat mai multe programe naţionale importante, cele mai importante fiind PNRR-ul pe partea de implementare, foarte important fiind SAFE, pe partea de contractare. Şi acolo e vorba de multe miliarde de euro şi avem termene dure, scurte, nenegociabile, SAFE până în 31 mai, în PNRR până în 31 august", a declarat ministrul Irineu Darău, într-o conferinţă de presă.

Conflicte fără o campanie electorală

El a subliniat că România nu este într-o perioadă electorală în care asemenea mişcări să aibă sens şi că nu ştie cui îi folosesc aceste luni de instabilitate.

"Mă întreb cui folosesc nişte luni de instabilitate, nişte luni în care, în loc să alergăm, să muncim, să facem în fiecare zi câte ceva util în ministere, ne preocupăm mai degrabă de crize politice. Eu încă mai sper la înţelepciune şi la un fel de responsabilitate faţă de ţară (...). Antreprenorii cer predictibilitate, dar nu îi interesează atât de mult de politică, de numele partidelor, de numele oamenilor care ocupă funcţii. Dar predictibilitatea, de obicei, înseamnă două lucruri: taxele şi deciziile care se iau de la nivel central", a afirmat ministrul Economiei.

Irineu Darău a subliniat că aceasta nu este cea mai bună perioadă de întâlniri cu antreprenorii, întrucât aceştia au foarte multe lucruri de spus, atât pe partea de nemulţumiri, cât şi pe modul în care statul îi încurcă uneori.

"Pe de altă parte, văd şi realism. Antreprenorii ştiu că este o situaţie grea economică. Ştiu că unele lucruri pe care le experimentăm azi vin fie din probleme internaţionale, dar vin şi din nişte decizii politice greşite, luate în urmă cu câţiva ani, atunci când s-au cheltuit foarte mulţi bani publici, fără neapărat o raţiune bugetară (...).

Sunt ministru doar de trei luni şi ceva, dar încerc să ţin acest ritm pentru a înţelege la faţa locului care sunt problemele antreprenorilor. Ştiu că nu există soluţii minune, nu toate ţin de Ministerul Economiei, dar cred că este unul unul dintre rolurile mele să atrag atenţia asupra unor lucruri, să ascult vocea antreprenorilor, să-mi formez, bineînţeles, în minte nişte soluţii posibile şi să discutăm la nivel de decidenţi politici cum să uşurăm viaţa antreprenorilor în perioada care va veni", a mai spus ministrul Irineu Darău.