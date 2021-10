Kelemen Hunor: "Cei care au dat jos Guvernul nu au venit cu o alternativă. Să vedem dacă se reface coaliţia"

"În primul rând, este un rezultat aşteptat. Nu este nicio surpriză, fiindcă nu te cerţi cu matematica, nu te cerţi cu cifrele şi, după anunţurile făcute de colegii din PSD, USR PLUS, AUR înainte de moţiune, era clar că nimeni nu a lăsat niciun pic de loc de manevră şi toţi o să meargă spre a vota moţiunea de cenzură şi în condiţiile în care marea majoritate a moţiunii de cenzură îi critica pe colegii de la USR şi acest lucru s-a văzut şi la dezbaterea moţiunii.", a declarat Kelemen Hunor.

"Problema e că cei care au dat jos Guvernul nu au venit cu alternativă, că de obicei, când ai majoritate de 280 de voturi, dai jos un Guvern, vii cu alternativă. Asta este aşteptarea societăţii, asta este aşteptarea în lumea politică şi economică. Dai jos Guvernul, ăsta este jocul democratic, şi vii cu o propunere de prim-ministru, o coaliţie PSD-USR PLUS-AUR.

Dar ei nu cred că se gândesc la această variantă fiindcă, dacă s-ar fi gândit, ei ar fi anunţat deja o astfel de alianţă şi o astfel de majoritate. Pentru ei era mai important să fie dat jos Guvernul decât să se uite ce se va întâmpla mâine, poimâine. În aceste condiţii, trebuie să începem discuţiile cu foştii parteneri, în primul rând cu USR PLUS, să vedem dacă există posibilitatea de a reface coaliţia", a afirmat liderul UDMR.

"După discursurile de astăzi, după tot ce s-a întâmplat în aceste zile, e greu de crezut că se poate. Deci poţi să dai jos pe primul ministru, care este şi preşedintele PNL-ului, dar în a doua clipă cu el trebuie să stai la masă, să discuţi. Şi asta înseamnă că ori nu vrei să te întorci la guvernare, ori nu ţii cont de o grămadă de chestii umane, nu de altceva. Din acest punct de vedere, există o oarecare reţinere în ceea ce ne priveşte", a argumentat Kelemen Hunor.

"Dar aici trebuie să găseşti un om care are capacitatea de a închega o majoritate parlamentară pentru un guvern minoritar şi pentru susţinere parlamentară, pentru o anumită perioadă - de jumătate de an, de un an, de trei ani, acum depinde. Şi această variantă cred că este o variantă absolut fezabilă, important este să găsim o soluţie cât de repede se poate, fiindcă suntem în valul 4 al pandemiei, plus celelalte chestiuni - inflaţia, preţurile la energie şi tot ce ţine de guvernarea ţării. Deci trebuie să ne mişcăm destul de repede", a adăugat preşedintele UDMR.

Guvernul Cîţu a picat. Moţiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi

Moţiunea de cenzură a trecut, marţi, iar premierul Florin Cîţu a picat cu 281 de voturi, moment în care s-au auzit aplauze în plen. Guverul Cîţu va rămâne intermar până la învestirea unui nou Executiv.

La moţiunea de azi, au votat senatori și deputați de la PSD, USR și AUR.

Pentru prima dată, opoziţia a fost unită şi a votat cu bilele la vedere, astfel că acele calcule făcute în urmă cu câteva ore de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-au adeverit.

Moțiunea de cenzură depusă de social-democraţi a fost dezbătută și votată în plenul reunit al Parlamentului, de la ora 12:00.

PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu intitulată "Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu".

