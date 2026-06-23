Kelemen Hunor face o declarație de independență: „Nicăieri nu scrie că UDMR este remorca PSD. Nu e nici a PNL”

Kelemen Hunor. sursa foto: Agerpres

Eșecul parlamentar al lui Adrian Veștea de luni nu a fost un accident. A fost rezultatul previzibil al unei greșeli de calcul. Cel puțin așa rezumă președintele UDMR, Kelemen Hunor, momentul, într-un interviu acordat publicației Maszol. Parlamentarul explică de ce un candidat la funcția de premier nu poate fi impus fără propriul partid, ce arată ascensiunea AUR și care sunt, concret, variantele rămase pe masă în momentul de față pentru a scoate România din blocajul în care se află de aproape două luni.

În interviul menționat, liderul UDMR susține că nu poți trimite spre Parlament un candidat de premier pe care nici măcar partidul lui nu îl susține.

„În primul rând, trebuie formulată concluzia că desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru din partea unui partid, fără ca acesta să se bucure de sprijinul partidului respectiv, este din start o decizie greșită. Acest lucru presupune că intenția celui care l-a desemnat a fost să reconfigureze raporturile de forță din interiorul partidului. Dacă aceasta nu a fost intenția președintelui, atunci a fost intenția celor care i-au propus această soluție. Astăzi, un astfel de lucru nu mai poate fi făcut. Reacția partidelor parlamentare a fost foarte fermă din acest punct de vedere”, a declarat Kelemen Hunor.

Adică o asemenea nominalizare are sens doar dacă cineva voia, de fapt, să schimbe echilibrul de putere dintr-un partid, nu să formeze un guvern.

A doua problemă ține de profilul candidatului, susține el. Un primar sau un președinte de consiliu județean de succes, spune liderul UDMR, nu devine automat un premier capabil. Guvernarea înseamnă negociere politică și construirea unei majorități, abilități pe care munca în administrația locală nu le cere.

„Pe de altă parte, să nominalizezi ca prim-ministru o persoană care, la nivel local, ca primar sau președinte de consiliu județean, poate fi considerată relativ de succes, dar care nu are experiența și capacitatea de a conduce un guvern, de a purta negocieri politice și de a construi o majoritate parlamentară, este o rețetă sigură pentru eșec”, crede acesta.

Dincolo de tehnica nominalizării, Kelemen Hunor precizează că România se află, într-o instabilitate continuă care a început în decembrie 2024.

„În al treilea rând, în timp ce se ducea lupta pentru puterea politică, toată lumea a uitat că există și un interes public, social, care depășește simpla cucerire a puterii. Acesta nu a fost luat în considerare. Din decembrie 2024 există o mișcare tectonică politică continuă, care încă nu s-a stabilizat. Aș putea spune că, din păcate, așa funcționează această țară. Noi a trebuit să ne păstrăm cumva luciditatea și să nu ne implicăm în conflictele politice și instituționale românești. În același timp, trebuie să atragem atenția că, dincolo de jocurile politice, există o serie de probleme la care trebuie să răspundă cei care au fost trimiși în Parlament la ultimele alegeri” – Kelemen Hunor, liderul UDMR.

AUR, din „carantină politică” în prim-plan

Una dintre cele mai surprinzătoare scene ale momentului de luni a fost imaginea unor politicieni declarați pro-europeni care, practic, cereau voturile AUR. Întrebat despre asta, Kelemen Hunor spune că, în acest moment, AUR are un sprijin social real și în creștere.

„Dacă ne uităm la câte voturi a primit AUR în 2024 și la faptul că a devenit al doilea cel mai puternic partid politic, observăm că AUR beneficiază de un sprijin social real. Să lăsăm acum deoparte judecățile de valoare. În ultimul an și jumătate, o perioadă dificilă, partidul a continuat să crească în sondaje și în susținerea publică. Potrivit sondajelor, în 2026 AUR a devenit cel mai susținut partid parlamentar din România” – Kelemen Hunor.

În același interviu, liderul UDMR descrie apoi un proces pe care îl consideră deliberat: o transformare treptată a AUR într-o forță capabilă să guverneze. Folosește termenul de „melonizare” – o trimitere la premierul italian Giorgia Meloni, al cărei traseu de la extrema dreaptă spre o dreaptă guvernamentală acceptabilă a devenit un model pentru partidele suveraniste din Europa.

„Încă din 2024 a început în mod conștient procesul de «îmblânzire», de «melonizare» și de legitimare publică a AUR. Au început să construiască relații cu o parte a dreptei poloneze. Mai târziu au atras în structurile lor politice specialiști care, indiferent dacă suntem sau nu de acord cu ei, sunt recunoscuți profesional. Au început transformarea AUR într-o forță capabilă să guverneze, iar acest proces continuă și astăzi”, adaugă el.

În această cheie trebuie citit, spune el, și momentul de luni, când Veștea a fost chemat de George Simion. PSD a mizat pe voturile AUR și nu le-a primit – semn că partidul lui Simion își joacă propriul interes pe termen lung, nu pe al altora.

„Momentul de luni, când Veștea a fost chemat de George Simion, face parte din acest proces. PSD a mizat pe voturile AUR, dar nu le-a primit. Acest lucru arată că AUR își pune pe primul plan propriile interese pe termen lung” – Kelemen Hunor.

Întrebat dacă AUR ar putea ajunge la putere chiar înainte de termenul alegerilor din 2028, Kelemen Hunor crede că „AUR nu are interesul să facă acest lucru. În rest, orice este posibil”.

Singura soluție bună. Care e și (cam) imposibilă

Întrebat care ar fi ieșirea corectă din criză, Kelemen Hunor susține că aceasta ar sta în refacerea vechii coaliții. Recunoaște însă imediat că șansele sunt nule.

„Există o singură soluție bună: refacerea vechii coaliții. Astăzi însă recunosc și eu că șansele pentru aceasta sunt egale cu zero. O variantă posibilă este susținerea unui guvern minoritar PSD, bazat exclusiv pe social-democrați. Pentru aceasta ar fi necesar un acord de cooperare parlamentară pentru următoarele șase luni, inclusiv pentru adoptarea viitorului buget”, mai spune el.

Acest scenariu – un guvern minoritar format doar din PSD – ar avea nevoie, ca să treacă de votul de învestitură, de sprijinul PNL, al UDMR și al minorităților naționale. Iar, pe baza negocierilor de până acum, liderul UDMR îi dă șanse reale.

„Ar fi nevoie de sprijinul PNL, al UDMR și al reprezentanților minorităților naționale, ceea ce ar asigura, în mare, majoritatea necesară pentru învestire. Pe baza negocierilor de până acum, acest scenariu are șanse bune. Nu este probabil ca USR să se alăture unei astfel de formule, dar nici această posibilitate nu o exclud”, explică politicianul.

A doua variantă pe care o vede este oglinda celei dintâi: un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, susținut de această dată de PSD, tot pe baza unei înțelegeri de șase luni. În schimb, respinge categoric ideea alegerilor anticipate. În opinia lui, o asemenea variantă ar paraliza țara și pentru care, oricum, nu există nici măcar cadru legal.

„Cealaltă variantă ar fi un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, susținut de PSD, tot pe baza unui acord de șase luni. Alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Dizolvarea Parlamentului ar bloca funcționarea țării pentru o perioadă îndelungată. În plus, nu există un cadru legal pentru organizarea unor alegeri anticipate în acest moment”, spune el.

Întrebat dacă UDMR ar accepta o invitație a social-democraților de a intra într-un guvern minoritar PSD, Kelemen Hunor spune că „noi ne-am asuma susținerea unui astfel de cabinet”, însă ”nu s-a discutat despre intrarea noastră” într-o asemenea formulă.

„UDMR nu este remorca nimănui”

Mulți analiști au fost surprinși că UDMR nu a votat pentru guvernul Veștea, dat fiind că, în general, alianța s-a poziționat în trecut mai aproape de PSD.

„Nu ar trebui să se conteze pe niciuna dintre aceste variante pe termen lung. Cei care nu ne cunosc fac astfel de calcule. Nicăieri nu scrie că UDMR este remorca PSD. Am văzut că și cei din PSD s-au simțit ofensați. Nu există nicio cutumă potrivit căreia UDMR urmează PSD. Am guvernat alături de PSD, am ieșit din guvern, am fost înlocuiți de PSD și au existat și perioade de cooperare parlamentară. Nu există o tradiție ca UDMR să fie remorca cuiva. La fel cum nu a fost și nu va fi remorca PNL” – Kelemen Hunor.

Când va avea România un nou guvern

În privința calendarului, Kelemen Hunor speră ca lucrurile să se miște repede. După consultările pe care președintele urmează să le aibă marți cu partidele, ar trebui desemnat un candidat la funcția de premier, care să înceapă imediat negocierile pentru formarea guvernului.

„Ar fi bine dacă săptămâna viitoare, luni sau marți, s-ar putea vota noul guvern. Președintele se va consulta marți cu partidele, după care va desemna un candidat la funcția de prim-ministru, care va trebui să înceapă negocierile pentru formarea guvernului. Nu are mult timp la dispoziție. Ar trebui ca până la sfârșitul acestei luni să se voteze noul executiv”, adaugă acesta.