Laszlo Tokes vrea să producă un cutremur în politica din România

Eurodeputatul Tokes Laszlo, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR sa suspende, in 24 de ore, colaborarea cu PSD si ALDE daca premierul nu demisioneaza dupa declaratiile referitoare la "spanzurarea acelor maghiari/secui care se fac raspunzatori de arborarea drapelului secuiesc".

"Nici scuzele de rigoare, nici retractarea celor spuse nu l-ar scuti pe primul ministru, doar imediata lui demisie ar mai ameliora cumva situatia. Salutand declaratia de protest al UDMR, ii solicit presedintelui Hunor Kelemen ca in cazul intarzierii demisiei lui Mihai Tudose sa suspende in 24 ore colaborarea parlamentara cu partidele de guvernamant", se arata in comunicatul lui Laszlo Tokes, potrivit Ziare.com.

Europarlamentarul a mai subliniat ca reprezentantii partidelor maghiare si europarlamentarii trebuie sa protesteze pe langa forurile europene impotriva celor intamplate "si trebuie sa ia apararea comunitatii maghiare din Transilvania, a poporului maghiar din Tinutului Secuiesc, amenintat letal".