Lavinia Șandru îi cere explicații lui Bolojan: „Funcția publică nu este o armă pentru răfuieli politice”

<1 minut de citit Publicat la 15:00 16 Oct 2026 Modificat la 15:00 16 Oct 2026

Lavinia Șandru. Foto: Agerpres

Un videoclip filmat de Dan Reșitnec în fața sediului Partidului Umanist Conservator Liberal a provocat o reacție dură din partea formațiunii. PUCL îl acuză pe secretarul general al Guvernului că folosește autoritatea funcției pentru o răfuială politică și îi cere premierului Ilie Bolojan explicații.

Potrivit unui comunicat al partidului, Reșitnec s-a filmat în fața clădirii promovând transformarea acesteia în Muzeul Romilor. Reprezentanții PUCL interpretează gestul drept o încercare de intimidare politică.

Lavinia Șandru, președinta Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUCL, contestă folosirea funcției guvernamentale în confruntarea dintre partide.

„Domnule Reșitnec, funcția pe care o ocupați nu vă dă dreptul să transformați autoritatea Guvernului în instrument de luptă al USR”, a transmis aceasta.

Prin reacția sa, Șandru aduce disputa în atenția premierului Ilie Bolojan, căruia îi solicită explicații privind conduita secretarului general al Guvernului. Mesajul central al comunicatului este explicit: „Funcția publică nu este o armă pentru răfuieli politice”.