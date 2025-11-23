Lia Olguța Vasilescu: Bolojan e de vină pentru creșterea dobânzilor. A speriat investitorii

2 minute de citit Publicat la 21:38 23 Noi 2025 Modificat la 21:57 23 Noi 2025

Olguța Vasilescu a negat că deficitul din timpul guvernelor Ciucă și Ciolacu au afcetat economia. Sursa foto: Hepta

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a precizat duminică, la Antena 3 CNN, că printre cauzele dobânzilor mari pe care trebuie să le plătească România se numără și afirmațiile premierului Ilie Bolojan privind deficitul, care “au speriat toate instituțiile internaționale”:

“Nu suntem nici acolo unde spune Bolojan care a speriat toate instituțiile internaționale și din cauza asta s-au mărit dobânzile. Dimpotrivă, eu spun că avem o situație stabilă, că economia era pe un trend de creștere, am depășit cinci țări în perioada aceea de tristă amintire cum zic ei – am depășit Portugalia, Cehia, Slovacia, Grecia șamd, vreo cinci economii, ne-am apropiat de cea a Poloniei, e adevărat – cu niște împrumuturi – pe care le fac toate țările, în afară de Germania, toate celelalte țări merg pe împrumuturi”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Ea a mai spus că măsura înghețării salariilor bugetare e suficientă pentru reducerea deficitului bugetar:

“Ce înseamnă consumul, de exemplu? Nouă tot timpul ne spuneau că e creștere pe bază de consum. Păi normal, în momentul în care oamenii au bani, nu li se taie pensii și salarii – consumă, ce se întâmpla atunci? Crește economia. De ce? Pentru că piața serviciilor de exemplu crește foarte mult în sensul că ai mai mulți bani poți să te duci la un restaurant și la un coafor. În condițiile în care au explicat colegii noștri în coaliție ca dacă se face doar o înghețare de salarii de venituri pentru bugetari, în condițiile acestea nu mai ai nevoie să faci alte reduceri de deficit, pentru că PIB-ul crește în fiecare an, ținând salariile pe loc, e o scădere din PIB a salariilor respective”.

Olguța Vasilescu a negat faptul că deficitul bugetar din timpul guvernelor conduse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au afcetat economia:

“De ce ne-a dăunat coaliția respectivă? S-au făcut lucruri bune, acum că ei nu le mai recunosc... Vorbesc de deficit în condițiile în care pe deficitul acela s-au majorat pensiile, pe deficitul acela a crescut puterea de cumpărare a pensionarilor, s-au făcut toate autostrăzile și toate drumurile expres.

Toate țările mari au deficit, în afară de Germania care are în constituție, restul țărilor au deficit. Ne dezvoltăm sau nu ne dezvoltăm?”, a mai spus primarul Craiovei.

Ce a spus Ilie Bolojan despre deficitul bugetar

Ilie Bolojan a declarat vineri, în timpul unei conferințe de presă, că măsurile din iulie și august au fost “corecte și inevitabile”, având în vedere deficitul foarte mare al României.

„Primele două pachete, cel din iulie și cel din august, care parțial a intrat în vigoare, au avut efecte importante și cu toate constrângerile pe care le-au generat, nu trebuie să fugim de asta, care au însemnat o scădere ușoară a consumului, o creștere de prețuri, din punct de vedere al bugetului de stat aceste măsuri au fost corecte și inevitabile.

În trimestrul al treilea față de anul trecut am încasat bugete mai mari, deci ne-au crescut încasările cu aproape 10 miliarde lei atât de la impozite pe venit, de încasări din TVA (15%), venituri din accize (11%), iar contribuțiile pe Casa de Sănătate, unde aveam un deficit important, cu 8,%”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că deficitul bugetar poate fi corectat doar prin scăderea cheltuielilor:

“Nu putem corecta acest deficit, care anul trecut a fost de 9,4%, iar anul acesta e prognozat la 8,4%, iar anul viitor ne propunem 6%, decât prin scăderea cheltuielilor, pentru a evita noi taxe și impozite pe care Guvernul nu le dorește.

Acest pachet fiscal, care ar trebui să intre în decembrie, va fi alături de pachetul pentru administrație baza bugetului pe anul viitor”.