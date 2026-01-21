MAE, în scandalul legii din Ucraina privind dubla cetăţenie: Modificarea legislativă în cauză vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene

MAE, în scandalul legii din Ucraina privind dubla cetăţenie. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că modificarea legislativă adoptată în Ucraina se referă la facilitarea obţinerii cetăţeniei ucrainene, după ce PSD a cerut autorităților române să intervină urgent în chestiunea privind dubla cetățenie a românilor din Ucraina. MAE subliniază că legea, adoptată în iunie 2025 şi intrată în vigoare la 16 ianuarie, nu se aplică persoanelor care au deja cetăţenia ucraineană.

"În cursul ultimilor trei ani, legislaţia ucraineană cu privire la cetăţenie a suferit mai multe amendamente, menite să uşureze obţinerea cetăţeniei ucrainene, fără a renunţa la celelalte cetăţenii deţinute, de către cetăţeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forţelor armate ucrainene sau desfăşoară activităţi umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum şi pentru a menţine şi întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităţilor ucrainene din străinătate", precizează MAE, notează Agerpres.

"Legea vizează în principal, deşi nu exclusiv, comunităţile ucrainene din străinătate. De altfel, cele cinci state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunităţi ucrainene din străinătate", mai precizează ministerul român.

O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina.

Actul normativ adoptat de autorităţile de la Kiev stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie. Pe listă se află cinci state, dintre care trei din Europa şi două de pe continentul american, respectiv Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Canada. Lista nu include şi România, ceea ce îi îngrijorează pe românii din Ucraina.

În cazul acestor state, cetăţenii ucraineni pot dobândi a doua cetăţenie fără a fi obligaţi să renunţe la cetăţenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetăţeni ucraineni în procedură simplificată.

Ce a cerut PSD

Partidul Social Democrat solicitase instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autoritățile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie.

PSD consideră că această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina și contrastează puternic cu sprijinul necondiționat oferit de țara noastră, pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean, s-a transmis miercuri, într-un comunicat al partidului condus de Sorin Grindeanu.