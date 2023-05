Marcel Ciolacu, după ce UDMR a ameninţat că rupe coaliţia de guvernare: "Vreau să merg până la capăt"

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat, astăzi, că există un protocol în coaliţie şi va fi respectat, după ce UDMR a ameninţat că va rupe coaliţia de guvernare în timpul negocierilor pentru noul guvern.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Sunt discuţiile între liderii coaliţiei şi cu toţii am constatat că, de fapt, avem un protocol pe care îl respectăm. Din punctul meu de vedere, avem un protocol şi îl vom respecta. Eu, de obicei, cu oamenii cu care pornesc la un drum îmi doresc să continui acel drum şi să duc lucrurile până la capăt. Acesta este un lucru la care nu am făcut rabat până acum şi aş dori să nu fac rabat nici de acum încolo.

Până acum eu nu am fost prim-ministru, urmează să fiu prim-ministru, dacă o să mă voteze colegii mei din Parlament. Avem o dată în protocol, este 25 (n.r. 25 mai), am convenit ca până la sfârşitul lunii. Am stabilit în acest moment un lucru. Până la sfârşitul lunii mai. Întotdeauna în politică există negocieri, dar decizia în acest moment este că avem un protocol.", a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

Totodată, Marcel Ciolacu a vorbit şi despre Ordonanţa austerităţii, legea prin care autorităţile centrale şi cele locale sunt nevoite să reducă cheltuielile publice.

"Nu e vorba de economii, ci despre direcţionarea sumelor de bani. Unde este nevoie de aceste sume? În cheltuieli cu autoturisme sau alte bunuri şi servicii sau în cheltuieli în ceea ce priveşte investiţiile? Cifrele şi toate casele de rating şi toate informaţiile pe care le avem de la autorităţile financiare internaţionale ne arată faptul că, pentru prima oară în 30 de ani, în România este o creştere economică pe investiţii şi nu pe consum.

Şi atunci, este normal ca Guvernul să încerce să aloce şi mai multe sume pe investiţii. Azi-dimineaţă, la ASE, am spus că poate ne luăm 10% din PIB să direcţionăm către investiţii. Până acum am făcut faţă, cel puţin domnul Grindeanu a făcut faţă cu brio la Ministerul Transporturilor.

În acest moment este o reducere a consumului, ceea ce normal că aduce şi mai puţini bani la bugetul statului, dar nu este o situaţie alarmantă să fie o problemă asupra economiei. Această gaură de 20 de miliarde nu există. După ceea ce au comunicat cei de la FMI şi Banca Mondială, România are o creştere economică estimată cu mult peste alte state din Uniunea Europeană, repet, bazată pe investiţii. Şi este, de fapt, ordonanţa chibzuinţei", a mai precizat preşedintele PSD.