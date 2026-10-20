Mesajul lui George Simion după instalarea Guvernului Niculescu: „Capul sus, români! Nu deznădăjduim. Nu ne lasă Dumnezeu”

Mesajul vine după ce George Simion a transmis live pe Facebook ședința de învestire a Guvernului Luca Niculescu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

George Simion a transmis un mesaj pe Facebook după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. „Capul sus, români! Nu deznădăjduim. Nu ne lasă Dumnezeu”, a scris liderul AUR.

Mesajul vine după ce George Simion a transmis live pe Facebook ședința de învestire a Guvernului Luca Niculescu și nu a ratat niciun moment pentru a critica PSD și PNL.

Liderul AUR a comentat în direct ce se întâmpla în Parlament, a spus că partidul său nu va vota noul Cabinet și și-a chemat susținătorii vineri la Curtea de Apel, pentru Călin Georgescu. Câteva minute mai târziu, a urcat la tribuna Parlamentului și a continuat atacurile, inclusiv la adresa lui Ilie Bolojan, despre care spune că este „șantajat” să voteze cabinetul.

Cu o zi înainte, George Simion a lansat critici dure la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că a demis „un profesionist, printre puținii de la Ministerul Transporturilor”, referindu-se la Irinel Ionel Scrioșteanu. „O ultimă măgărie a lui Bolojan”, a scris George Simion pe Facebook, încheindu-și postarea cu mesajul „Meritocrația salvează România”.

Guvernul Luca Niculescu, învestit de Parlament

Guvernul Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

Luca Niculescu a mulţumit parlamentarilor pentru votul de încredere acordat. „Mulţumesc PSD, PNL, UDMR, minorităţilor naţionale. Este un moment important pentru România, ieşim din şase luni de criză, ne punem imediat pe treabă, România nu mai poate aştepta”, a spus noul premier, anunţând că în această seară va avea loc prima şedinţă a Cabinetului.

Premierul Luca Niculescu a declarat, după depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, că România traversează o perioadă dificilă, dar că privește cu încredere și speranță provocările următoare.

El le-a mulțumit partidelor care, deși nu au intrat la guvernare, au votat pentru învestirea Cabinetului și a promis că Executivul va face tot ce este mai bine pentru ca România să își atingă adevăratul potențial.