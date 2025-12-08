Mihai Fifor: „PSD rămâne ferm în Coaliţie, dar ferm în opoziţie faţă de austeritate”

„Victoria lui Ciprian Ciucu nu validează austeritatea”, a spus fostul ministru Mihai Fifor. Foto: Agerpres

Mihai Fifor a atras atenția, după alegerile din București, că victoria PNL la acest scrutin reprezintă o „excepție” și nu înseamnă că alegătorii au girat prin votul lor măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan. Președintele PSD Arad susține că partidul din care face parte rămâne „ferm” în Coaliția de guvernare și în același timp, tot „ferm”, este în opoziție față de austeritate.

Fostul ministru al Apărării a criticat dur Guvernul Bolojan, într-o postare pe Facebook, și a atras atenția că premierul nu se poate folosi de victoria lui Ciprian Ciucu pentru a justifica măsurile de austeritate. Mihai Fifor a subliniat că aceasta este doar o victorie de etapă, iar la alegerile parlamentare, PSD a obținut cele mai multe voturi.



„Au trecut şi alegerile pentru Capitală. De azi, românii se întorc la exerciţiul zilnic de supravieţuire în zodia Bolojan. O zodie nedreaptă, în care plata facturilor devine o bătălie zilnică, nu simplu exerciţiu administrativ. Ceea ce e o aventură în fiecare moment. Iar în acest context, rezultatul din Bucureşti trebuie citit lucid, nu manipulat politic. Bucureştenii au votat omul, nu programul aberant de tăieri.

Victoria lui Ciprian Ciucu nu validează austeritatea, nu reprezintă un mandat economic pentru premier şi nu confirmă filosofia economică 'tăiem şi vedem noi după'. La fel cum, altădată, votul pentru Nicuşor Dan nu a reprezentat un premiu pentru USR, ci doar alegerea unui candidat perceput ca potrivit pentru moment. Capitala este o excepţie. Nu o regulă. Dacă austeritatea era dorită de români, PNL câştiga peste tot. N-a câştigat. A câştigat PSD. Aşa că realitatea bate propaganda”, a scris Fifor pe Facebook.



În ceea ce priveşte PSD, mai spune Fifor, mesajul este limpede. Partidul rămâne în Coaliția de guvernare, dar se va opune în continuare tăierilor salariale.



„Nu girăm derapajele lui Bolojan. Nu vom fi parte la un program care taie înainte să construiască, care pedepseşte munca, care transformă echilibrarea bugetară într-o amputare socială. PSD rămâne ferm în coaliţie, dar ferm în opoziţie faţă de austeritate. Suntem acolo nu pentru a semna orb, ci pentru a ţine frâna trasă când se depăşeşte linia roşie. Vom bloca orice tentativă de a transforma tăierile în politică de stat.

Nu vom gira salarii îngheţate, venituri decimate, programe sociale desfiinţate ca să dea bine în faţa lui Bolojan. Guvernarea nu este laboratorul unui experiment neoliberal. (...) Nu românii cinstiţi şi corecţi trebuie să plătească nota pentru greşelile altora. Iar cât timp suntem la masă, nota nu va fi achitată din buzunarul celor care muncesc”, a transmis Mihai Fifor.

Anterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, după alegerile din Capitală, că partidul său va analiza dacă va condiționa participarea la guvernare de excluderea USR din Coaliție. „Evident, trebuie să ținem cont de semnale, de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care și le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a spus liderul PSD.