Ministrul David anunță ce-i așteaptă pe profesorii care au cumul pensie-salariu: "Se va acorda o atenție deosebită"

1 minut de citit Publicat la 20:27 26 Noi 2025 Modificat la 20:36 26 Noi 2025

Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Daniel David, a afirmat, miercuri, că atunci când se va aplica interdicția vizând cumulul pensie-salariu, "se va acorda o atenție deosebită" domeniului Educației, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice.

David a participat la o discuție cu publicul pe pagina de Facebook a ministerului și a fost întrebat despre efectul interdicției la cumulul pensie-salariu asupra profesorilor.

”Așa cum a spus şi premierul, vom fi atenți ca în zona Educației cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi știm că, în foarte multe situații, profesorii pensionați sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele.

Ei nu iau din orele altora mai tineri, însă nu avem suficientă resursă umană. Nu avem suficienți oameni care să acopere aceste ore. Așa că nu o văd ca o problemă”, a răspuns el.

David a mai fost întrebat dacă are în vedere o nouă majorare a normei didactice.

"Nu se discută așa ceva. Mărirea s-a făcut. În acest moment, așa cum am spus, noi trebuie să ne stabilizăm, să ne dezvoltăm în sistem. Nu se mai pune problema unei măriri de normă didactică", a fost răspunsul său.

Grindeanu spune că nu s-a luat nicio decizie î n coali ție î n leg ătură cu legiferarea interdicției de a cumula pensia și salariul

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că în ședința de marți a liderilor coaliției de guvernare nu s-a luat nicio decizie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu.

Marți, ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a susținut că, de fapt, s-a ajuns la o decizie la inițiativa partidului său, care s-a pronunțat pentru eliminarea tuturor excepțiilor care nu sunt acoperite de Constituție.

Însă Grindeanu a precizat ulterior că prevederile referitoare la interdicție fie vor face obiectul asumării răspunderii Guvernului, fie vor promovate printr-un proiect de lege trimis Parlamentului.

Șeful PSD a mai afirmat că "nimeni nu-şi dorește să existe excepții la acest cumul" şi că i-a cerut ministrului Muncii să elimine toate excepțiile.