Ministrul de Externe al lui Netanyahu: Relațiile cu România sunt bune, dar să fie mai intense. Să lucrăm pe chestiuni de apărare

Oficialul israelian a subliniat sprijinul constant al României pentru Israel / foto: Getty Images

Gideon Sa'ar, ministrul israelian de Externe, a vorbit în cadrul unui interviu oferit lui Mihai Gâdea despre relațiile dintre România și Israel, cooperarea în domenii strategice și economice, dar și despre situația de securitate din Orientul Mijlociu. El a subliniat că „relațiile cu România sunt bune, dar să fie mai intense. Să lucrăm pe chestiuni de apărare”.

Oficialul israelian a subliniat sprijinul constant al României pentru Israel și a afirmat că „Ierusalimul este capitala eternă a statului Israel”.

Interviul integral

Mihai Gâdea: Excelență, vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru acest interviu. Aș vrea să încep prin a vă spune că, într-un interviu precedent, l-am întrebat pe premierul Benjamin Netanyahu despre relațiile diplomatice dintre România și Israel. Iar premierul le-a catalogat ca fiind la cel mai înalt nivel de până acum.

Asta se întâmpla acum ceva ani. Care e situația astăzi, cum percepeți dumneavoastră relația dintre țările noastre în acest moment?

Ministrul de Externe: Aș spune că avem relații bune. Aș reaminti că România a avut relații bune cu Israel fără a permite să fie perturbate nici chiar pe vremea comunismului. Deci, e consecventă. Suntem recunoscători României pentru că s-a opus încercărilor unor state din EU de a sancționa Israelul în timpul războiului dur post-7 Octombrie. Aș spune ceva în plus, și am spus-o și la întâlnirile oficiale de aici: relațiile noastre sunt bune, dar pot fi mai intense.

Sper că împreună cu omologul meu, cu guvernul român, să dăm forță relației noastre pe chestiuni strategice, de apărare și economice. Am invitat omologul român, pe ministrul de externe, să vină la Ierusalim, însoțită de o delegație de oameni de afaceri, pentru a găsi căi să îmbunătățim această relație.

„Am discutat cu președintele și cu privire la experiența pe care am acumulat-o pe parcursul acestor doi ani de război”

Mihai Gâdea: Interesant ce spuneți. Ați avut discuții oficiale cu președintele României și cu premierul?

Ministrul de Externe: Da.

Mihai Gâdea: Care a fost mesajul principal din partea guvernului israelian, a premierul Netanyahu, pe care l-ați transmis liderilor români? La vremea interviului cu premierul Netanyahu, se purtau discuții despre o posibilă ședință comună a celor două guverne, premierul israelian spunea că și-ar dori să aibă loc în București, dar nu s-a mai întâmplat. Așadar, care este principalul mesaj din partea premierului Netanyahu și a guvernului dumneavoastră pentru guvernul român și președintele român?

Ministrul de Externe: Cum vă spuneam, principalul mesaj este că avem relații bune, dar am vrea să fie mai intense, mai profunde, să lucrăm pe chestiuni strategice, de apărare. Am discutat cu președintele și cu privire la experiența pe care am acumulat-o pe parcursul acestor doi ani de război. Cred că putem contribui aici. Putem contribui consistent în plan economic și de afaceri și ne-am dori foarte tare să o putem face. Aș spune, fără să vorbesc în numele părții române, că am simțit același spirit din partea oficialităților române.

Mihai Gâdea: Primul șef de guvern care a mers în Israel după atacurile abominabile ale Hamas a fost premierul român de la acel moment.

Ministrul de Externe: Așa e.

„Ierusalimul e capitala eternă a statului Israel”

Mihai Gâdea: În trecut, am avut relații excepționale, chiar și pe vremea lui Ceaușescu. Îi povesteam premierului Netanyahu că atunci când am fost în Ierusalim am fost așa de impresionat când, într-un restaurant, două doamne minunate ne-au întrebat de unde suntem. Le-am spus că venim din România. Din acea clipă, ne-au tratat ca pe niște regi în acel restaurant. Cea mai bună mâncare, băuturi.

Le-am întrebat dacă au rude în România, sau din ce motiv erau așa draguțe cu noi. Motivul lor a fost că România n-a întrerupt niciodată relațiile diplomatice cu Israelul. Întrebarea se referă la o discuție veche, de pe vremea când Viorica Dăncilă era premier, și și-ar fi dorit să mute ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim. Ați mai abordat acest subiect cu autoritățile române?

Ministrul de Externe: N-am abordat aceast subiect în această vizită, dar o voi face în viitor.

Mihai Gâdea: România ar trebui să facă asta, ce spuneți?

Ministrul de Externe: Noi credem că Ierusalimul e capitala eternă a statului Israel. Din păcate, nici o țară din Uniunea Europeană nu și-a mutat ambasada până acum. Anul acesta două alte state, Paraguay, din America Latină, și Fiji, din Pacific, și-au mutat ambasadele, dar din păcate țările din Uniunea Europeană nu au făcut-o. Dar vom ajunge și acolo. Acum ne concentrăm pe războiul pe șapte fronturi.

Cred că ambasadele ar trebui mutate. Unele țări din Uniunea Europeană și-au deschis un fel de extensie a ambasadei - birouri comerciale sau diplomatice - în Ierusalim. Ar trebui să facă asta și sper că o vor face. Cred că ar putea fi două țări care și-ar putea muta ambasadele chiar curând, dar faptele întâi și vorbele după.

Mihai Gâdea: Am înțeles că România a decis să se țină în linie cu America și dacă SUA a făcut asta, cred că ar trebui să-i urmăm.

Ministrul de Externe: Dumneavoastră sunteți foarte puternic în media de aici.

Mihai Gâdea: Nu chiar.

Ministrul de Externe: Ar trebui să țineți subiectul în atenție și împreună vom reuși până la urmă.

Mihai Gâdea: Am întrebat autoritățile române de ce nu fac asta, pentru că, pentru noi, SUA e foarte importantă, iar Israelul e un prieten atât de bun.

Ministrul de Externe: Da.

Mihai Gâdea: Și dacă ați stabilit capitala la Ierusalim, nu putem să vă spunem noi…

Ministrul de Externe: Știți, țările care fac parte din Uniunea Europeană și care încearcă să vadă care e poziția Bruxelles-ului – nu mă refer acum la România, vorbesc în general – nu fac tot timpul ce simt cu adevărat că ar trebui să facă. Dar cred că în timp lucrurile se vor schimba. Am văzut și pe parcursul acestui război că țările se poziționează diferit față de Israel. România a fost, fără îndoială, de partea care ne-a acordat sprijin. Nu vom uita niciodată asta.

Mihai Gâdea: Am urmărit summitul de la Ierusalim, condus de președintele Trump, și a fost o așa ușurare, atât pentru noi, cât și pentru întreaga lume. Președintele Trump a lucat împreună cu premierul Bibi Netanyahu, și chiar și simplul fapt că pronunțăm cuvântul pace cu referire la Orientul Mijlociu contează. Dar ce am văzut azi îmi provoacă oarecare neliniște.

E vorba de imagini filmate cu o dronă în care se vedeau niște teroriști Hamas care – nici nu știu cum să descriu asta – aruncau un trup fără viață ca pe un sac de gunoi. Israelul mai are încă de recuperat 13 trupuri fără viață ale ostaticilor. O știre de ultimă oră spune că premierul Benjamin Netanyahu a ordonat IDF să lanseze imediat atacuri puternice asupra Fâșiei Gaza. Știți de ce pacea e în pericol acum?

Ministrul de Externe: În primul rând, acești barbari… I-am arătat premierului dumneavoastră câteva fotografii, la întâlnirea de azi. Ce-au făcut ei e ceva ce mintea umană nu poate concepe. Iar acum se joacă cu trupurile a 13 ostatici! Familiile lor suferă de doi ani și nu vor decât să-i poată îngropa. O familie așteaptă de 11 ani să recupereze trupul unui ostatic, pe care-l țin încă acolo. Se joacă alba-neagra cu trupurile unor oameni morți! E sinistru. Dar ăștia sunt vecinii noștri. Pe lângă această violare fundamentală a acordului, ne-au atacat azi.

Au atacat soldații IDF cu aruncătoare de grenade. Din acest motiv, al neîntreruptelor încălcări ale planului Trump, premierul a decis să fie o ripostă astăzi.

Noi am vrut să dăm o șansă planului lui Trump pentru că ne ținem de obiectivele noastre, dar întotdeauna preferăm să le obținem prin mijloace diplomatice. Dar sincer, avem tot mai multe îndoieli că e realizabil și, sub nici o formă, nu vom tolera o încălcare a planului și a acordului, un atac asupra forțelor noastre. Orice atac asupra forțelor noastre va fi urmat de o ripostă dură și puternică.

Mihai Gâdea: Deci motivul pentru riposta din seara aceasta e că soldații israelieni au fost atacați anterior.

Ministrul de Externe: Da. Au fost atacați azi cu aruncătoare de grenade. Sigur ce-au făcut cu trupurile ostaticilor arată o neîntreuptă încălcare a acordului, dar acest atac cu grenade nu a fost singurul. În ultimele zile au avut loc mai multe atacuri asupra forțelor noastre. Nu vom arăta reținere atâta timp cât forțele noastre sunt atacate. Să fie clar.

Dacă spunem că e încetare a focului, atunci trebuie să fie și în realitate și din partea cealaltă.

Mihai Gâdea: „Salariul pentru terorism”. Autoritatea Palestiniană n-a oprit (plățile pentru acte de terorism), și vreau să-mi spuneți dacă și acum fac la fel sau nu?

Ministrul de Externe: Fac la fel doar că au schimbat buzunarul din care iau banii (pentru teroriști). Dar, în fond, plata e pentru același lucru. Dau salarii (din buget) pentru teroriști. Plătesc salarii în funcție de gravitatea actului terorist. Cu cât sunt mai multe victime, cu atât plătesc mai mult. O fac să încurajeze terorismul.

Sper – și am discutat despre asta și cu ministrul de externe al României – să se pună capăt acestui lucru. La fel i-am spus și omologului din Ungaria cu care m-am văzut anterior în Budapesta. (Plata pentru teororiști) trebuie să înceteze. Pentru că UE sponsorizează Autoritatea Palestiniană și ar trebui să pună condiții: vă ajutăm dar trebuie să încetați să mai încurajați terorismul.

Atunci când încurajează teororismul ne îndepărtează pe toți de șansa de a avea pace în Orientul Mijlociu. Din păcate, până acum, Uniunea Europeană și-a acoperit ochii ca să nu vadă aceast fenomen. Nu vom mai accepta să fie tolerat și vom insista. Sper ca și România, o membră distinsă a Uniunii Europene, să ridice această problemă când se discută despre alți bani dați Autorității Palestiniene.

Mihai Gâdea: Domnule ministru, una dintre întrebările cheie e ce va face Iranul după acest proces de pace, pentru că Hamas și alte organizații teororiste, plătite de Iran, sunt slăbite acum…

Ministrul de Externe: Și Iranul e slăbit…

Mihai Gâdea: Așa e, în urma loviturilor SUA și Israel. Ce vă așteptați să se întâmple în regiune? Ca Iranul să rămână un jucător, să plătească în continuare organizații teroriste în tot Orientul Mijlociu? Sau vă așteptați ca ceva să se schimbe în comportamentul Iranului?

Ministrul de Externe: Aș spera, dar sunt sceptic pentru că acest regim e foarte fanatic, și trebuie să fim realiști, totuși. Dar pot spune că atunci când această axă radicală e slăbită, șansa de a lărgi pacea și relațiile normale în regiune crește. Sper să putem încheia curând noi acorduri de relații normale cu alte țări. Desigur, dacă situația din Fâșia Gaza, va fi stabilizată la un moment dat, ne va fi de ajutor.

Cu cât această tabără a relațiilor normale e mai mare, cu atât mai slabită va fi axa radicală, condusă de Iran.

„Franța e o țară mare”

Mihai Gâdea: O altă întrebare se referă o chestiune care pune în divergență SUA și UE: „soluția celor două state”. Ce răspuns are Israelul față de Uniunea Europeană care cere un stat palestinian lângă cel isaelian.

Ministrul de Externe: Dacă cineva e atât de disperat… Franța e atât de disperată să obțină „soluția celor două state”.

Mihai Gâdea: De ce oare?

Ministrul de Externe: Franța e o țară mare. N-are decât să facă un stat palestinian în Franța, dacă vrea.

Mihai Gâdea: Nu în Orientul Mijlociu?

Ministrul de Externe: Și Orientul Mijlociu e vast. Sunt atât de multe țări arabe. Dar Israelul e o țară cu o suprafață mică. Și am avut de tras niște învățături din procesele de pace anterioare, cum ar fi Oslo, retragerea noastră din Gaza. Un stat palestinian (în Gaza) va fi un stat Hamas, va fi o bază militară pentru extremism și terorism, la doar câțiva kilometri de casele populației noastre. Nu vom pune în pericol securitatea noastră și viitorul nostru.

Acum toată lumea vrea să parcurgem acest proces de pace în Orientul Mijlociu, în timp ce Europa n-a reușit să facă pace nici până azi în Ucraina. Le-aș dori să obțină pace prima dată și acolo, un lucru foarte important. Pentru ca pacea să existe, Autoritatea Palestiniană trebuie să se rupă de terorism și de la instigări. Numai atunci vom putea spune că avem un partener cu care să discutăm, pentru că astăzi, sincer, obiectivul Autorității Palestiniene e identic cu cel al Hamas: lichidarea statului Israel. Doar metodele lor sunt cumva diferite. Tactica e diferită.

Dar dacă vă uitați în manualele din școlile Autorității Palestinene veți găsi lichidarea statului Israel, la fel cum găsiți și în școlile Hamas. Uneori auzi cuvintele „soluția celor două state”, dar poate că nu e o soluție, ci crearea unei probleme. S-ar putea să nu fie soluția celor două state, ci iluzia celor două state. Să fim aplicați. Acum putem face ceva concret: planul lui Trump. Să ne concentrăm să-l aducem la îndeplinire și poate, dacă vom reuși, pas cu pas, putem să mergem mai departe. Dar să nu facem planuri de pace bazate pe iluzii, pe lucruri care n-au legătură cu realitatea. Așa cum nici UE nu face când e vorba de Ucraina. Nici noi n-o putem face când e vorba de securitatea și viitorul nostru.

Mihai Gâdea: Încercam să-mi dau seama ce personalitate aveți înaintea acestui interviu și am făcut ceva documentare.

Ministrul de Externe: Așa…

Mihai Gâdea: Mi-am dat seama că sunteți interesat de securitate, de cum se poate apăra Israelul, dar acordați mare interes și diplomației și e ceva interesant aici: diplomație bazată pe valori împărtășite.

Ministrul de Externe: Da.

Mihai Gâdea: V-am căutat și după nume. Aveți două nume cu mare rezonanță Ghedeon și Moses, nu?

Ministrul de Externe: Da.

Mihai Gâdea: Numele meu e tot din Biblie, Mihai. Numele noastre poartă încărcătura istoriei, ale valorilor noastre.

E impresionant Ghedeon - „Dumnezeu e cu tine, voinicule”, numele dumneavoastră – războinic neînfricat. Foarte impresionat de Moses, una dintre cele mai importante figuri ale istoriei noastre.

Ministrul de Externe: Mulțumesc.

Mihai Gâdea: Foarte impresionat cu David și Daniel și toate figurile importante. Mihai s-a fost împreună cu Daniel în mijlocul haosului. Iar „Dumnezeu a fost cu ei”.

Și România, o țară creștină, și Israelul împărtășesc valori atât de puternice împreună. Cum am putea combate antisemitismul împreună?

Acest cancer, care acum a revenit în Europa, în restul lumii și e sinistru să vezi aceste lucruri abominabile după ce-a existat Holocaustul, după atacurile oribile de la 7 Octombrie, când ne știm trecutul? Cum putem conlucra în baza valorilor noastre?

Ministrul de Externe: În primul rând, cred că alianța dintre România și Israel e cu adevărat o alianță între oameni credincioși. Când mă întrebați de antisemitism, asta e sarcina Europei pentru că Europa și-a luat un angajament puternic și special. Vă amintiți că pe teritoriile europene a avut loc teribilul Holocaust, în secolul trecut. Europa trebuie să fie dură și categorică să scoată din rădăcini acest fenomen. Îl văd mai puțin prezent în România decât în alte țări din Europa, dar are o prezență totuși.

Nu vreau să țin eu predici guvernului despre ce să facă dar am încredere în angajamentul luat de guvernul din România și le mulțumesc liderilor români de azi pentru susținerea activităților evreiești din această țară. Dar e foarte important să fie combătut antisemitismul care a fost la pământ timp de 80 de ani după Holocaust, dar în ultimul timp am început să revedem anumite lucuri din acele timpuri. Trebuie scos din rădăcini.

Mihai Gâdea: Mulțumesc foarte mult.



Ministrul de Externe: Vă mulțumesc și eu.