Ministrul Energiei a mărturisit că și lui îi vine factura la curent cu întârziere: ”Cam o dată la 2 luni”

Ministrul Energiei a declarat că el are contract cu Hirdoelectrica și a precizat că este firma cu cel mai mic preț de pe piață, care va fi menținut până la 31 decembrie.

Cu toate că este client al companiei, Virgil Popescu a mărturisit că și el primește factura la curentul elecric cu întârziere.

”Ei au avut de implementat un soft, soft-ul vechi pe care îl aveau pentru baza de clienți persoane fizice. Au avut în paralel, procedura de achiziție a noului soft, iar softul vechi a dat o groază de rateuri, clienți care îmi scriau și mie, a durat câteva luni de zile până când le-a fost procesată cererea. (...). Prețul Hidroelectrica este cel mai mic din piață și este stabilit la nivelul anului trecut”, a declarat Virgil Popescu la Digi24.

Ministrul a precizat că persoanele cărora nu le-a venit factura, nu vor plăti penalități. Mai mult decât atât, ei vor beneficia de eșalonare la plată, în cazul în care prețul facturilor este mare.

„Eu sper să o rezolve până la finalul lunii octombrie aplicația informatică pentru a nu mai avea întârzieri. Problema facturării cred că în luna septembrie se poate rezolva. Să le vină facturile oamenilor pe lună.

Eu sunt client Hidroelectrica de 2 ani de zile și nici mie nu mi-a venit factura nici pe iulie, nici pe august. De obicei îmi vine cam o dată la două luni. Nu am plătit niciodată penalități, dar am avut discuție și acum o să ia decizie în comitetul lor director să formalizeze acest lucru: dacă tu nu trimiți factură, omul nu are de unde să știe ce are să plătească, iar dacă tu trimiți o sumă mare într-un anumit interval o singură dată e destul de greu să plătească”, a mai precizat ministrul Energiei.

