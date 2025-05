Ministrul Muncii spune că românii o duc mai bine ca acum 10 ani: Deși noi nu realizăm, nivelul nostru de trai a crescut semnificativ

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat că nivelul de trai în România se află în creştere. Potrivit celor mai recente date Eurostat, nivelul de trai a crescut cu 44% faţă de acum 10 ani, scrie Agerpres.

''România, față de acum zece ani, pe datele Eurostat recente, are o creștere de 44% a nivelului de trai. Sigur că fiecare dintre noi simțim nevoia să se vadă în viața noastră această creștere, dar eu zic că se vede. Deși noi nu realizăm, nivelul nostru de trai a crescut semnificativ'', a spus ministrul.



Ministrul, pentru a întări afirmaţia, a oferit un exemplu personal.



''Străbunica mea spăla cu apă de ploaie și cu săpun făcut în casă. Bunica mea avea o singură cutie de dero pe care o folosea pentru toate treburile casnice. Mama avea deja mașină de spălat. Astăzi avem majoritatea dintre noi mașină de spălat și mai multe tipuri de detergenți. Sigur, ne dorim ca fiecare român să nu fie în risc de sărăcie și de privare socială. Pentru asta trebuie să continuăm ceea ce am început împreună'', a spus Simona Bucura-Oprescu.



În ceea ce privește capacitatea instituțională a Inspecției Muncii, ministrul a subliniat că, deși ministerul a finalizat Hotărârea de Guvern, tot acest demers nu va putea fi dus până la capăt din cauza schimbărilor politice.



''Chiar dacă am finalizat Hotărârea de Guvern cu privire la creșterea capacității instituționale a Inspecției Muncii, dar din cauza schimbărilor politice nu știu dacă vom putea să finalizăm tot acest demers. Inspecția Muncii, astăzi, are cu mai puțin de o mie de lucrători, decât acum zece ani, timp în care legislația a evoluat continuu. Această instituție este o instituție cheie în domeniul pieții muncii'', a afirmat ministrul Muncii.



Simona Bucura-Oprescu a aminitit că, în 2025, Ministerul Muncii împlinește 105 ani.

''Pe 29 martie 1920, prin decizia de la acel moment, generalul Averescu a înființat Ministerul Muncii și Ocrotirii Sociale. Primul dintre miniștrii Muncii a fost Grigore Trancu-Iași, economist ca formație, dar un român apropiat de oameni. Activitatea sa a început cu un act normativ relevant despre legea pentru reglementarea conflictelor de muncă, cunoscută ca și prima lege a dialogului social din România. Acum, din 2022, România și în domeniul dialogului social, are legislație îmbunătățită'', a amintit aceasta.



Simona Bucura-Oprescu a participat joi la dezbaterea ''Transpunerea principiilor Pilonului European al Drepturilor Sociale în piața muncii din România'', în cea de-a doua zi a celui de-al 13-lea Congres al Blocului Național Sindical (BNS)