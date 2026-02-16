Ministrul Rogobete anunță că veniturile personalului din spitale, ambulanțe și urgențe nu vor fi reduse cu 10%

„Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook. Foto: Guvernul României

Ministerul Sănătății a anunțat, pe Facebook, după întâlnirea Coaliției PSD–PNL–USR–UDMR, că veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%. Alexandru Rogobete a declarat că o reducere „brută și liniară” a veniturilor acestora ar fi dus la un exod din sistemul de sănătate.

Ministrul Rogobete a anunțat că la ședința Coaliției de guvernare a susținut că tăierea veniturilor personalului medical cu 10% nu ar fi adus economii reale, ci ar fi prejudiciat și mai mult sistemul medical.

„Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului.

O reducere brută și liniarǎ a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Ministrul Sănătății a atras totuși atenția că sistemul de sănătate are nevoie de o reformă „profundă”. „Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare”, a adăugat Rogobete.

Alexandru Rogobete a declarat că o reformă „corectă” înseamnă:

criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;

reorganizarea sistemului de gărzi;

reclasificarea spitalelor;

reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.

„Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform. (...) Pentru sistemul de sănătate, mesajul meu este clar: îl reașezăm pe principii de responsabilitate, performanță și respect. Îl întărim prin reformă reală, nu prin măsuri contabile. Îi mulțumesc domnului președinte Sorin Grindeanu pentru susținere, precum și liderilor coaliției, pentru că au înțeles specificul sănătății și au acceptat această poziție”, a mai scris ministrul Sănătății.

Premierul Bolojan a convocat pentru luni ședința liderilor coaliției la Guvern, după ce trei miniștri PSD au refuzat să avizeze măsurile de austeritate. La finalul discuțiilor, aceștia au convenit că se vor aplica tăieri salariale, dar nu la personalul medical, profesori din preuniversitar, politiști, jandarmi sau militari.

De asemenea, tot la această întâlnire, liderii Coaliției au decis să formeze un grup de lucru care să decidă planul de scădere a taxelor, după ce majorarea acestora a provocat indignare la nivel național și a dus la proteste și greve în multe localități. Surse participante la ședința Coaliției au declarat, pentru Antena 3 CNN, că se ia în calcul reducerea taxelor pentru mai multe categorii sociale, și ca cei care au plătit deja sumele majorate să își poată lua banii înapoi.