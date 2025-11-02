Momentul în care Nicușor Dan izbucnește în râs când e întrebat dacă Bolojan ar putea fi înlocuit de...Călin Georgescu. Ce a răspuns

<1 minut de citit Publicat la 17:00 02 Noi 2025 Modificat la 17:00 02 Noi 2025

Nicușor Dan a părut sincer surprins de întrebare și apoi a izbucnit în râs. Foto: captură Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan a izbucnit în râs, duminică, după ce a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Vizibil surprins de întrebare, șeful statului a râs câteva secunde, după care a afirmat că „nu există această alternativă” și a dat asigurări că Guvernul are în continuare sprijinul Parlamentului.

Nicușor Dan a participat duminică la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) pentru Primăria Capitalei. La final, a răspuns mai multor întrebări din partea reporterilor. Întrebat ce se va întâmpla dacă Ilie Bolojan pleacă de la conducerea Guvernului și dacă o variantă de înlocuire a acestuia ar putea fi Călin Georgescu, Nicușor Dan a părut sincer surprins și apoi a izbucnit în râs.

„Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansăm în speculații. Pentru moment există o Coaliție, un Guvern sprijinit de Parlament”, a spus șeful statului.

Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale este, în prezent sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.