Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a picat. PSD nu a votat, Bolojan a lipsit. Schimb dur de replici în Senat

Moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu, inițiată de 44 de senatori PACE - Întâi România, AUR şi neafiliaţi, a fost respinsă, luni, de Senatul României. Spre deosebire de prima moțiune împotriva ministrei Mediului, social-democrații nu au votat, deși au acuzat-o de „fanastism ecologic” și i-au reproșat „managementul catastrofal”. Au fost schimburi dure de replici de la tribuna Senatului, Diana Buzoianu fiind numită „bolșevica de la Mediu” și acuzată de „dictatură administrativă”.

Moțiunea a picat cu 41 de voturi pentru, 45 împotrivă și o abținere. Au fost mai puține voturi pentru decât semnături pentru moțiune. Social-democrații nu au votat, de altfel majoritatea au lipsit din bănci. Nici premierul Ilie Bolojan nu a fost în Senat, alături de ministra Diana Buzoianu.

UPDATE. Buzoianu şi-a făcut bilanţul la ministerul Mediului, după ce moţiunea a căzut.

După ce moţiunea simplă împotriva ei, depusă de opoziţie, a căzut, ministra Mediului a prezentat un bilanţ al activităţii sale:

"Vreau să vă arăt câteva lucruri realizate în minister de la ultima moțiune depusă de extremiști, până azi, la noua moțiune (adică în aproximativ 3 luni).

Să fie clar pentru toți de ce supărăm tare la ministerul mediului.

Am lansat inspectorul balastierelor! Acum poate vedea oricine, în câteva secunde, pe telefonul propriu, dacă o balastieră e legală sau nu. A trecut în Guvern hotărârea privind reorganizarea Romsilva! Am trecut de la 41 de direcții silvice, la aproximativ jumătate: 19. Am introdus contractele de mandat pentru directori, contracte care vor fi analizate anual pe baza criteriilor de performanță menționate în Hotărârea de Guvern.

Am început cele mai ample acțiuni de controale cu privire la construcțiile ilegale de pe plajele din România din ultimii mulți ani de zile. Deja au fost dărâmate peste 100 de construcții ilegale.

Am propus și a fost aprobat un buget al Ministerului Mediului care cuprinde 84% bani pentru investiții și proiecte similare investițiilor. Este cel mai mare procent alocat investițiilor și proiectelor din ultimii 10 ani de zile (doar până acolo am făcut analiza, dar sunt convinsă că rămâne la fel concluzia și dacă mergem mai în urmă).

Am alocat din bugetul Ministerului Mediului o sumă record de 250 de milioane pentru lucrări la baraje, poldere și diguri. În 2025, drept comparație, au fost executate lucrări în valoare de 58 de milioane de lei din banii de la bugetul Ministerului Mediului.

Am început demersul, alături de societatea civilă, să declarăm pădurea Băneasa drept arie naturală protejată Am pus în transparență Ordonanța de Urgență, coinițiată alături de Ministerul Economiei, privind oprirea deșeurilor ilegale care intră în România, prin vamă, cu eticheta falsă că ar fi produse second-hand. Urmează să fie trimisă spre avizare la celelalte ministere.

Am crescut exponențial numărul de controale realizate de Garda Națională Forestieră. În prima lună de mandat a noului inspector general, George Gârbacea, au fost descoperite prejudicii în valoare de aprox. 2 milioane de lei și volum tăiat fără respectarea legii de aprox. 3560 mc. E mult? Puțin? Într-o singură lună e vorba de 32% din tot lemnul identificat ca fiind tăiat nelegal din anul 2025.

În ceea ce privește prejudiciile identificate: reprezintă aprox. 28% din prejudiciul identificat în tot anul 2025. În luna ianuarie și februarie din 2026 iar se pot observa creșteri de controale și ilegalități descoperite.

A fost aprobată Hotărârea de Guvern inițiată de Ministerul Mediului care prevedea peste 2,648 miliarde de lei pentru continuarea a sute de proiecte de apă, canalizare, gestionare a deșeurilor, împăduriri, prevăzute inițial în PNRR, mutate ulterior pe AFM

Am adus secolul XXI în silvicultură! A fost aprobat ordinul de ministru care prevede normele pentru zone pilot de păduri în care să nu se mai folosească ciocan de marcat (un sistem arhaic de marcat arborii care urmează să fie tăiați și care are multe minusuri în lupta contra tăierilor ilegale de lemn), ci echipamente moderne, din anul 2026, cum sunt folosite deja în majoritatea statelor europene.

Am crescut exponențial controalele de la Apele Române. Dacă în 2025 vorbim de amenzi aplicate în valoare de 12.764.500, în 2025 amenzile date sunt de 22.090.500.

A început să fie folosit la Garda Națională de Mediu echipamentul mobil cu scaner cu raze x care scanează camioane suspecte care intră în țară cu deșeurile ilegale.

Am semnat ordinul de ministru ca datele privind calitatea aerului să fie publicate cu medii orare, nu cu media ultimelor 24 de ore, așa cum se întâmpla până recent! După aprobarea bugetului AFM vom putea inclusiv achiziționa serviciile pentru a se schimba site-ul ca să cuprindă noile valori.

Am pornit demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, care este în plin proces de deșertificare. Asta înseamnă peste 126 km de arbori de-a lungul unor drumuri naționale.

Garda Națională de Mediu a realizat un control tematic pe balastiere, în perioada 1 septembrie - 12 decembrie având drept rezultat 71 de sancțiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale și amenzi de peste 1,74 milioane lei.

Am lansat, în premieră, un proces transparent de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”! Da, numirea este a ministrului, dar asta nu exclude un proces transparent de depunere de programe, de interviuri și analiză obiectivă din partea unor experți în domeniu.

Am îndeplinit toate condițiile de aderare ale României la OCDE în domeniul protecției mediului. Condițiile de aderare din acest domeniu au reprezentat aproximativ o treime din toate condițiile de aderare.

A fost adoptată Hotărârea de Guvern inițiată de Ministerul Mediului pentru digitalizarea AFM! Este un proiect din fonduri europene care va face accesul la programele de mediu mai simplu, mai rapid și mai transparent pentru toți românii – persoane fizice, firme și autorități locale. Termen de implementare: 29 de luni.

Prin Administrația Fondului pentru Mediu a fost aprobată o finanțare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente. Salvăm vieți prin măsuri de prevenție. Această măsură s-a adăugat la pachetul legislativ de intervenție pentru urșii periculoși care intră în intravilan.

Am actualizat aplicația SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) pentru a opri metode de furt de lemn offline care erau folosite de ani de zile.

Am emis acordul de mediu pentru Complexul Hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana.

Am simplificat legislația privind acordurile/autorizațiile de mediu. Au fost reduse termenele de răspuns a autorităților de mediu cu 40 de zile cu privire la evaluarea impactului asupra mediului.

Am publicat analiza care scoate la iveală cum în ultimii 10 ani, peste 1.200 de avize au fost emise pentru amenajarea așa-ziselor iazuri piscicole, dar, în realitate, mai puțin de 10% au devenit iazuri. Am început modificarea legislației ca această problemă să fie soluționată.

Am semnat ordinul de ministru prin care stabilim că laboratoarele mobile de monitorizare a calității aerului, dacă nu au loc incidente de poluare unde treuie trimise imediat, să fie folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, dar în același timp nu există stații oficiale în apropiere.

Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva! Am semnat ordinul de înființare a acestui instrument.

Începând din martie, am făcut obligatoriu pentru toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor să aibă indicatori clari de performanță.

Am pus în transparență ordinul de ministrul prin care se stabilește clar obligația pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acțiunile de control", a postat Buzoianu pe Facebook.

„Bolșevica de la Mediu”, acuzată de „colectivizarea dreptului la apă, energie și proprietate”

Moţiunea simplă a fost citită de senatorul PACE - Întâi România Clement Sava. Documentul, intitulat „Diana Buzoianu, comisarul roşu-verde al setei şi întunericului. Cum a instaurat bolşevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele şi pădurile României”, a fost semnat de 44 de senatori PACE - Întâi România, AUR şi neafiliaţi.

Inițiatorii moțiunii au susținut că Diana Buzoianu „colectivizează dreptul la apă, la energie și la proprietate, totul sub faldurile unui steag verde care ascunde, de fapt, un roșu aprins de dictatură administrativă”.



„Proiecte strategice precum cele de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni) sau barajul de la Răstolița, realizate în proporție de peste 90%, sunt astăzi monumente ale neputinței impuse. Sub semnătura actualei ministre, aceste investiții de sute de milioane de euro sunt blocate de studii de impact care par scrise nu pentru protejarea naturii, ci pentru protejarea importurilor de energie scumpă”, au susținut inițiatorii.

De asemenea, aceștia i-au reproșat Dianei Buzoianu modul în care a fost gestionată criza apei din Prahova și Curtea de Argeș.



„Cum este posibil ca în anul 2026, într-o țară europeană, zeci de mii de familii să descopere că apa de la robinet este o otravă chimică? Ministerul condus de Diana Buzoianu a ignorat avertismentele repetate privind poluarea pânzei freatice cu tricloretilenă și alți poluanți industriali, acționând abia când robinetele au secat și revolta populară a bătut la ușă. În loc de o celulă de criză reală, ministerul a oferit o celulă de marketing politic”, au mai spus semnatarii moțiunii simple.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a solicitat un moment de reculegere pentru „logica elementară ucisă la ministerul mediului: daca românii nu au lumină, sa se încălzească la flacăra progresismului de pe Facebook”.

„Grupul parlamentar AUR va vota această moțiune, respectând principiul că un ministru care a primit un vot negativ în timpul unei moțiuni simple ar trebui să plece acasă, prin demisie sau prin demitere”, a spus Peiu.

„Suntem singura țară din lume unde hidrocentralele sunt tratate ca infractori și gândacul de bucătărie are statut de refugiat politic și protecție ministerială. Doamna ministru, vă rog lăsați trotineta la intrare și luați un bilet spre realitate. Românii nu vor economie circulară în jurul unei găleți goale. Vor apă la robinet și curent ieftin la priză. Votați moțiunea înainte să ne pună doamna ministru taxă și pe oxigenul pe care îl consumăm în timp ce o ascultăm”, a spus și Ninel Peiu.

Diana Buzoianu a răspuns acuzațiilor: „O criză de nervi cu antetul Senatului”

Diana Buzoianu a luat cuvântul după citirea moțiunii și a respins, punctual, toate acuzațiile care i s-au adus. Ministra Mediului a declarat că a devenit o țintă „a sistemului”, deoarece a deranjat anumite „interese și privilegii”.

„Moțiunea are un singur merit: nu mai încearcă să ascundă extremismul, nu mai mimează decența și bunul simț, înlocuiește faptele cu insulta și controlul parlamentat cu circul politic. Nu e un instrument de control democratic și o criză de nervi peste care s-a pus Antetul senatului.

Inițiatorii vor să sperie, vor să bruieze, vor să facă foarte mult zgomot, ca să se ascundă un singur adevăr și adevărul acesta este simplu, în ultimii ani de zile, în România, de fiecare dată când a apărut cineva care a deranjat rețele, privilegii, inerții, abia atunci a apărut corul oamenilor care s-au îmbuibat de toate beneficiile legale, ilegale, imorale, și care vor să păstreze sistemul exact așa cum este astăzi, oameni care se unesc să se lupte pentru luxul câștigat, de altfel, pe sărăcia românilor.

Când nu le mai merge cu datul cu telefoanele, numesc asta „teroare administrativă”. Când nu le mai merge cu 'lasă că rezolvăm noi', li se pare că statul a devenit brusc dușmanul lor. Moțiunea vorbește despre 'blocaj'. Da, e adevărat, am blocat corupția, am blocat telefoanele, am blocat construcțiile ilegale”, a mai declarat ministra Mediului, de la tribuna Senatului.

PSD nu a votat moțiunea

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că PSD nu va participa la vot. „Credem că doamna ministru trebuie să plece, poate odată cu domnul prim-ministru Bolojan”, a adăugat social-democratul, un critic acerb al ministrei Mediului.

„Grupul PSD a votat deja moțiune împotriva ministrei USR pentru managementul catastrofal și pentru fanatismul ecologic prin care a paralizat investiții de sute de milioane de euro în dauna Sistemului Energetic Național. Ca poziție politică, să știți că rămânem consecvenți. În același timp, vă spun sincer, sunt convins că un nou vot pentru o altă moțiune simplă împotriva ministrei nu va schimba cu nimic situația”, a declarat Zamfir.

Senatorul PSD a criticat-o dur pe Diana Buzoianu: „Când România stă cu autostrăzile blocate din cauza unor gândăcei sau lilieci, altcineva din Europa încasează mai mult din comerțul european, în dauna țării noastre. Când România stă cu hidrocentralele blocate din cauza răcușorului de ponoare, altcineva vinde energie scumpă românilor. Așa se văd lucrurile în mandatul doamnei Buzoianu: gândăceii o duc bine, răcușorii o duc bine, peștișorii și păsările o duc bine, iar celelalte state membre profită pe seama neputinței României”.

UDMR a denunțat „extremismul” moțiunii

Senatorii UDMR au declarat că nu vor vota pentru moțiune și au denunțat documentul drept unul „extremist”.

„România nu își permite spectacol politic. Avem probleme, e firesc să recunoaștem că lucrurile nu sunt perfecte și pot fi făcute mai bine. Dar există o limită între critică și distorsionare. Știm foarte bine încă din antichitate adevărul nu se găsește în extreme, iar când într-o dezbatere publică ajungem vorbim despre dictatură, bolșevism sau trădare de țară nu mai căutăm adevărul, îl deformăm deliberat.

Când totul e dus la extrem, dispare adevărul, iar când fiecare problemă devine trădare, fiecare decizie dictatură, nu mai vorbim despre politică, ci despre extreme. Exact asta vedem și astăzi. Un discurs în extrme, care nu oferă soluții, ci conflict și radicalizare”, a spus Turos Lorand, liderul senatorilor UDMR.

Senatul a mai dezbătut în luna decembrie a anului trecut o moţiune simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu iniţiată de AUR. Intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, moţiunea a fost adoptată atunci cu concursul PSD, obținând 74 voturi „pentru”, 43 „împotrivă” şi o abţinere.