Nazare anunță că bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului vor fi suplimentate cu 2 miliarde de lei pentru PNRR

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis miercuri seară, că bugetele Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului vor fi suplimentate cu 2 miliarde de lei pentru achitarea facturilor aferente proiectelor PNRR, notează Agerpres.

„Investiţiile în dezvoltare nu trebuie să se oprească din cauza blocajelor la încasare. Iar firmele care au executat lucrări trebuie să aibă predictibilitate în privinţa plăţilor.

De aceea, asigurăm suplimentarea cu încă 2 miliarde de lei pentru bugetele Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului, pentru achitarea facturilor aferente proiectelor PNRR.

Creăm această posibilitate prin mecanismele de flexibilitate bugetară şi prin utilizarea rezervelor pe care le-am planificat încă de la începutul anului, când am propus proiectul de lege a bugetului pentru acest an”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Cele peste 2 miliarde de lei vor fi direcţionate către infrastructura feroviară (1,33 miliarde lei), autostrăzi (409 milioane lei), infrastructura locală (53 milioane lei) şi pentru investiţii de mediu (353 milioane lei).

Potrivit ministrului de resort, până la 12 octombrie, din bugetul de stat au fost efectuate plăţi de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele din cadrul PNRR, dintre care 28,6 miliarde de lei pentru componenta de granturi şi 15,7 miliarde de lei pentru componenta de împrumuturi. Sumele includ atât finanţarea europeană, cât şi contribuţia naţională, TVA şi alte cheltuieli suportate de bugetul de stat.

„Cu alocările suplimentare pe care le mobilizăm astăzi şi sumele încă neexecutate din bugetul celor două ministere, efortul bugetar mobilizat efectiv în 2026 în cadrul proiectelor PNRR depăşeşte 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro”, a subliniat Nazare.

Pe de altă parte, el a menţionat că fiecare minister şi coordonator de reforme şi investiţii din PNRR trebuie să clarifice ce proiecte au fost finalizate, ce lucrări au fost executate, ce facturi au fost emise şi ce obligaţii mai trebuie finanţate, inclusiv din alte surse decât PNRR, pentru că bugetul pe 2027 nu se poate construi pe estimări sau pe facturi care apar după închiderea programului.

„Stabilitatea financiară a ţării înseamnă şi să anticipezi nevoile, să păstrezi resurse pentru momentele dificile şi să direcţionezi banii acolo unde investiţiile avansează efectiv.

Dimensiunea plăţilor efectuate până acum arată amploarea efortului bugetar pentru susţinerea investiţiilor din PNRR. Aceste plăţi înseamnă mai mult decât continuarea unor şantiere. Înseamnă lichiditate pentru companii, plăţi către subcontractori şi furnizori, activitate economică şi locuri de muncă susţinute în întreaga ţară. Dar 2026 este şi anul în care trebuie să închidem responsabil capitolul PNRR. Am susţinut accelerarea investiţiilor şi am mobilizat resursele necesare. Acum trebuie să ne asigurăm că România intră în 2027 cu o imagine completă asupra obligaţiilor rămase", a subliniat şeful de la Finanţe.

În context, el a reamintit că trebuie respectate ţinta obligatorie de reducere a deficitului şi angajamentele europene concomitent cu menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor publice care alimentează întreaga economie.

„Pentru toate acestea avem nevoie de transparenţă, prioritizare şi o planificare mult mai riguroasă a resurselor. Disciplina bugetară înseamnă să finanţăm ceea ce putem susţine, să plătim obligaţiile asumate şi să nu transferăm problemele de astăzi în datoriile de mâine. Aceasta este diferenţa dintre a administra cheltuieli şi a administra responsabil finanţele publice", a mai precizat Alexandru Nazare.