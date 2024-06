Nicuşor Dan a primit adeverință de la CNSAS că nu a fost colaborator al Securității. Un document despre relația sa cu poliția politică a lui Ceaușescu a fost vehiculat în presă

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, declară că nu a avut niciun angajament de colaborare cu Securitatea, iar Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a emis două adeverinţe în acest sens.

Sursa foto: Hepta

Nicuşor Dan susţine că documentul care a apărut în spaţiul public şi din care ar reieşi că a furnizat note informative Securităţii prezintă "mai multe neconformităţi faptice".

"Faţă de documentul 'Raport privind încadrarea informativă a cetăţenilor care se deplasează în Australia cu ocazia Olimpiadei Internaţionale de Matematică' care a început să circule în presă fac următoarele precizări: am plecat din România de trei ori înainte de 1989 - la Balcaniada de Matematică din 1987 (Grecia) şi la Olimpiadele Internaţionale de Matematică din 1987 (Cuba) şi 1988 (Australia); în relaţia cu autorităţile statului de atunci am avut doar acele interacţiuni obligatorii conform legislaţiei din acei ani pentru toţi românii care călătoreau în străinătate; nu am avut vreun angajament de colaborare cu Securitatea, de altfel CNSAS a emis două adeverinţe în acest sens, în 2012 şi 2017; documentul prezintă mai multe neconformităţi faptice", se precizează într-un comunicat transmis de Nicuşor Dan.

Nicușor Dan spune că nu a colaborat cu Securitatea

Potrivit acestuia, o adeverinţă din data de 29 noiembrie 2012 emisă de CNSAS atestă că a fost verificat din oficiu la momentul respectiv în calitate de candidat la Primăria Capitalei.

"Nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii, în sensul legii, cu privire la domnul Dan Nicuşor Daniel, fiul lui Grigore şi Elena, născut la data de 20.12.1969 în Făgăraş, judeţul Braşov", se arată în document.

Nicușor Dan, acuzat că a colaborat cu Securitatea când avea 17 ani

În cursul zilei de luni a circulat în presă și în mediul politic un document care susține că Nicușor Dan, pe vremea când era elev și avea 17 ani, a colaborat cu Securitatea și a oferit informații despre colegii săi.

Raportul, care are trei pagini și este atribuit Securității, datează din 1988, înainte de Olimpiada de Matematică din Australia. Documentul menționează că „au început demersurile de recrutare înainte de deplasarea în Rep. Cuba” în cazul lui Nicușor Dan.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți vedea documentul care a circulat în presă și în mediul politic.