Nicuşor Dan: Călin Georgescu şi-a făcut campanie în SUA. Îmi închipui că nu pe gratis

Investigaţiile făcute de serviciile din Franţa în legătură cu alegerile prezidenţiale din România au indicat faptul că algoritmul TikTok a fost păcălit. Sursa foto: Agerpres

Invitat în platoul emisiunii "În Faţa Naţiunii" de la Antena 3 CNN, Nicuşor Dan a făcut declaraţii tranşante la adresa lui Călin Georgescu, care a reuşit să câştige primul tur al alegerilor prezidenţiale, organizate la finalul anului trecut. În declarațiile oficiale, Călin Georgescu a declarat venituri și cheltuieli zero în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale.

Potrivit afirmaţiilor făcute de edilul Capitalei, campania lui Călin Georgescu de anul trecut ar valora zeci de milioane de euro.

"În legătură cu ce a spus despre alegerile din România, eu înţeleg, pentru că a existat o campanie pe care Călin Georgescu a făcut-o în Statele Unite. Şi a fost invitat la nişte podcasturi – îmi închipui că nu pe gratis... nu sunt eu să spun cu ce mijloace a făcut asta. Şi nu a existat în contrapartidă o explicaţie din partea statului roman.

(...). Oricum există pentru cineva care e de bună credinta exista nişte indicii, da?! Adică oricine a făcut o campanie electorală – prezidenţială, locală, oricum ar fi ea – estimează nişte costuri. Şi, specialiştii care s-au uitat la campania pe care a făcut-o Călin Georgescu vorbesc de costuri de milioane sau poate chiar zeci de milioane de euro. Ăsta este un incidiu. După care, există nişte raporate – inclusiv ultimul, de acum două săptămâni al serviciilor franceze care spun ca algoritmul TikTok a fost păcălit, că a fost o tehnologie foarte elaborată, care a păcălit algoritmul foarte bine", a mai precizat primarul general al Capitalei în cadrul emisiunii "În Faţa Naţiunii", cu Sabina Iosub.

Întrebat ce discuţii ar avea cu americanii sau în cadrul Uniunii Europene pe tema anulării alegerilor prezidenţiale în România, candidatul independent la funcţia de preşedinte a spus: "Sunt două chestiuni diferite: una este chestiunea anulării alegerilor, care ţine de democraţia din România şi imaginea pe care România o are în lume. Şi, aici, bineînteles că, aşa cum am spus mai devreme, explicaţiile nu sunt suficiente. Şi, ca preşedinte al României sunt informaţii, pe care în momentul ăsta nu le am. Toate structurile care sunt serviciile... Autoritatea Electorală, ANF, Parchet – trebuie sa furnizeze preşedintelui acele dovezi care s-au strâns în intervalul ăsta. Pentru moment nu avem aceste informaţii".