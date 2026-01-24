Nicușor Dan, către cei care l-au contestat de Ziua Unirii: “Vă rog să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi la ceremonii de comemorare"

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și la Focșani, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. FOTO: Presidency.ro

Preşedintele Nicușor Dan s-a adresat direct celor care l-au huiduit la Iași, în timpul ceremoniei cu ocazia zilei Unirii Principatelor. Deși, a subliniat că este vorba despre un gest democratic, precizând că și el a huiduit în repetate rânduri politicieni, Nicușor Dan i-a îndemnat pe contestatari să nu să mai huiduie pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare:



”Mă adresez celor care au venit să huiduie la manifestaţia de azi. În primul rând, aveţi respectul meu, e un gest democratic. În al doilea rând, aveţi simpatia mea, pentru că şi eu am huiduit de mai multe ori politicieni. Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a spus şeful statului.



Totodată, preşedintele a afirmat că mai are o rugăminte: ”Vă rog, în spritul acelei Românii, să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor”.



„La mulți ani, dragi focșăneni, care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, pentru care niște oamenii au murit, pentru ca orice cetățean să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a spus președintele României.

„Acest drept vine și cu o responsabilitate. Aveți responsabilitatea să va uitați la cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți doar pasul 1, ci și pasul 2. Aveți o responsabilitate pentu voi, pentru copiii voștri, pentru România întreagă”, a mai spus președintele Nicușor Dan.