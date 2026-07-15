Nicuşor Dan, despre drona explodată în Portul Constanţa: Am discutat cu Zelenski, vor veni răspunsurile cât de curând

Nicuşor Dan, preşedintele României, în timpul declaraţiilor oferite după Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat miercuri după-amiaza, după Summitului de la Kiev, că a discutat cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre raportul incidentului dronei din Portul Constanţa. Potrivit şeful statului, toate răspunsurile de la partea ucraineană vor veni cât de curând. Întrebat să precizeze la ce interval de timp se referă, președintele a răspuns simplu: "Săptămâni".

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a mai menţionat că, la discuţia pe care a avut-o cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost prezent şi consilierul său pentru securitate.

"În urma acelui eveniment, s-au întâmplat nişte lucruri. În primul rând că există un contact direct, care nu era în momentul acela, pentru acest tip de incidente. În al doilea rând că partea română, adică şi Armata şi partea care ţine de Ministerul de Interne, Garda de Coastă, au intensificat operaţiunile de patrulare, pentru a preveni tipul acesta de evenimente.

În al treilea rând, au fost mai multe runde de discuţii la niveluri tehnice între partea română şi partea ucraineană pentru a elucida în totalitate ce s-a întâmplat acolo şi suntem în faza în care aşteptăm toate răspunsurile de la partea ucraineană", a precizat Nicuşor Dan, la Kiev, despre raportul privind incidentul dronei ucrainene care a explodat în dimineaţa zilei de 5 iunie în Portul Constanţa.

La acea vreme, autorităților din țara vecină, drona maritimă ar fi fost perturbată de sistemele electronice rusești, iar România ar fi fost avertizată de pericol.

"În discuţia pe care am avut-o azi cu preşedintele a fost prezent şi consilierul său pentru securitate şi am stabilit că aceste răspunsuri vor veni cât de curând", a mai menţionat Nicuşor Dan în timpul declaraţiilor din această după-amiază, oferite după ce a participat la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est.

Întrebat ce înseamnă o marjă de timp, şeful statului a răspuns: "Săptămâni".