Nicușor Dan, despre întâlnirea dintre premier și Bogos: ”N-am văzut ca Bolojan să fi depăşit limita de principialitate”

Președintele României Nicușor Dan, spune că nu a văzut ca Bolojan să fi depăşit limita de principialitate la întâlnirea cu Bogos. Foto: Administrația Preizdențială

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat în legătură cu întâlnirea dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, că este normală intercaţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri, dar că discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate. ”Eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate”, a subliniat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, vineri, cum comentează cazul de corupţie de la Vaslui şi dacă acesta ştirbeşte autoritatea Guvernului şi a premierului, în contextul luptei împotriva corupţiei şi dacă Ilie Bolojan a dat toate explicaţiile necesare în acest caz în care este vorba despre un om de afaceri în biroul premierului, care îi cere să intervină pentru a-i rezolva problemele pe care le are cu legea.

Nicuşor Dan a spus că va avea o conferinţă de presă săptămâna viitoare şi că este convins că va primi aceeaşi întrebare şi atunci, însă totuţi a dat un răspuns scurt şi acum.

”Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacţiune? Ce se discută acolo, bineînţeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depăşită. Şi eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate. Ăsta e răspunsul meu”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi intervenit la diverse persoane pentru a fi ridicate sancţiunile dispuse de DSVSA Vaslui în urma apariţiei unui focar de salmoneloză la una din fermele sale de pui şi pentru schimbarea din funcţie a şefului DSVSA Vaslui, a fost arestat preventiv, joi seară, de Tribunalul Vaslui. Instanţa a decis plasarea sub control judiciar a celorlalţi trei inculpaţi reţinuţi în acest dosar.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi seara, cum a decurs întâlnirea de la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.