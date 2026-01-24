Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: "Numele vehiculate nu au legătură cu realitatea sau creierul meu"

Întrebat despre nominalizările la conducerea SRI şi SIE, preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că "toate numele pe care le-am văzut în presă nu au legătură cu realitatea sau creierul meu". Şeful statului a oferit un singur indiciu: "E posibil din zona politică".

Președintele Nicușor Dan are, în prezent, „4-5 nume” de candidați la șefia serviciilor secrete SRI și SIE. Decizia privind persoanele care urmează a fi nominalizate oficial va fi luată după negocieri cu PSD, au anunțat surse oficiale pentru Antena 3.

Din cele 4-5 persoane propuse pentru SRI și SIE, lui Nicușor Dan „niciunul nu-i place foarte mult” președintelui Nicușor Dan, au precizat sursele citate.

Sâmbătă, la Iaşi, liderul de la Cotroceni a abordat din nou subiectul, afirmând: "Toate numele pe care le-am văzut în presă nu au legătură cu realitatea sau creierul meu. E posibil din zona politica".

Marius-Gabriel Lazurca, dorit la SIE

Diplomatul Marius-Gabriel Lazurca, în prezent consilier prezidențial pentru securitate națională și politică externă, este dorit de Nicușor Dan la conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).

Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni, informează Agerpres. El a afirmat, de asemenea, că pentru o parte importantă dintre ambasadori schimbarea se va produce in vara acestui an.

„Sunt oameni care au făcut patru sau cinci ani de mandat şi criteriile (de selecţie a unor noi ambasadori - n.r.), evident, o să fie de profesionalism”, a precizat Nicuşor Dan, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul reuniunii Consiliului European.

Negocierea viitorilor șefi ai serviciilor secrete se va face la pachet cu numirile șefilor parchetelor. „Trebuie să dăm ceva PSD-ului ca să îl ținem în Coaliție”, au precizat sursele citate, care au adăugat că interesul președintelui Dan „este foarte mare” pentru menținerea social-democraților la guvernare.