Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE. „Sunt șanse să fie în următoarele săptămâni”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni, informează Agerpres.



Întrebat când ar urma să fie făcute nominalizările la conducerea SRI şi SIE, precum şi votul în Parlament, şeful statului a răspuns: „Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”.

Diplomatul Marius-Gabriel Lazurca, în prezent consilier prezidențial pentru securitate națională și politică externă, este dorit de Nicușor Dan la conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).



Nicuşor Dan a afirmat, de asemenea, că pentru o parte importantă dintre ambasadori schimbarea se va produce in vara acestui an.



„Sunt oameni care au făcut patru sau cinci ani de mandat şi criteriile (de selecţie a unor noi ambasadori - n.r.), evident, o să fie de profesionalism”, a precizat Nicuşor Dan, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul reuniunii Consiliului European.

Președintele Nicușor Dan are, în prezent, „4-5 nume” de candidați la șefia serviciilor secrete SRI și SIE. Decizia privind persoanele care urmează a fi nominalizate oficial va fi luată după negocieri cu PSD, au anunțat surse oficiale pentru Antena 3.

Din cele 4-5 persoane propuse pentru SRI și SIE, lui Nicușor Dan „niciunul nu-i place foarte mult” președintelui Nicușor Dan, au precizat sursele citate.

Negocierea viitorilor șefi ai serviciilor secrete se va face la pachet cu numirile șefilor parchetelor. „Trebuie să dăm ceva PSD-ului ca să îl ținem în Coaliție”, au precizat sursele citate, care au adăugat că interesul președintelui Dan „este foarte mare” pentru menținerea social-democraților la guvernare.