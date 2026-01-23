Nicuşor Dan, la finalul Consiliului European: “UE, în coordonare cu NATO, va investi pentru apărarea zonei arctice”

Nicuşor Dan a spus că pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat joi noaptea concluziile Consiliului European extraordinar, precizând că liderii europeni au decis prelungirea cu şase luni a suspendării introducerii tarifelor UE pentru SUA. În ceea ce privește Consiliul Păcii, recent lansat la Davos, Nicușor Dan a precizat că s-a decis că e nevoie, atât de la nivelul Uniunii Europene cât şi de la nivelul statelor care au fost invitate de o negociere cu Statele Unite:

”În cadrul acestei discuţii generale au fost patru subiecte importante. Danemarca, Groenlanda, tarifele, Ucraina, Gaza şi Board of Peace. Pe subiectul Danemarca-Groenlanda, concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia Uniunii Europeane, în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a spus că pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării.

"Din fericire, în acest Consiliu, această opinie a fost împărtăşită de foarte multe din ţările Uniunii. Evident că ultima perioadă au existat turbulenţe sau discontinuităţi în această relaţie transatlantică, însă există suficiente raţiuni pentru ca ea să continue şi bineînţeles că, aşa cum am spus de mai multe ori, dialogul este extrem de important", a completat şeful statului.

"România este solidară cu Danemarca și Groenlanda"

El a adăugat că România este solidară cu Danemarca şi Groenlanda şi la această poziţie o obligă inclusiv tratatul Uniunii Europene.

"Este obligaţie de solidaritate între ţările Uniunii. Ce am încercat eu să fac, pentru că a fost emoţie evidentă în momentul ăla, a fost să mă refer la pasul doi sau pasul trei, în sensul că am încercat să anticipez ce se poate întâmpla dacă fiecare dintre părţile acestei alianţe escaladează şi să spun că e mai bine să revenim la dialog. Şi, din fericire, zilele următoare mi au dat dreptate s-a revenit la dialog şi în momentul ăsta putem să vorbim de o abordare constructivă de toate părţile", a arătat preşedintele.

Nicuşor Dan a spus că Parlamentul European va continua dezbaterile pentru punerea în practică a ceea ce s-a negociat în iulie 2025 în privința acordului comercial cu SUA.

Aceste tarife de re-echilibrare ale UE faţă de importurile din Statele Unite, care sunt suspendate, iar suspendarea urma să expire în 6 februarie 2026, s-a decis o prelungire cu şase luni acestei suspendări”, a spus Nicușor Dan.

Liderii europeni au discutat continuarea sprijinului pentru Ucraina şi continuarea detalierii planurilor militare în ceea ce priveşte garanţiile de securitate.