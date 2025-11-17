Nicuşor Dan, discuţii cu fostul premier italian Enrico Letta: Să ne asigurăm că vom avea slujbe bine plătite în industriile viitorului

2 minute de citit Publicat la 20:29 17 Noi 2025 Modificat la 20:29 17 Noi 2025

Nicuşor Dan, discuţii cu fostul premier italian Enrico Letta. Sursa foto: X / Nicusor Dan

Preşedintele României s-a întâlnit, luni, la Palatul Cotroceni cu Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieţei Unice Europene. Cei doi au discutat despre aplicarea recomandărilor raportului în România şi despre cum ne putem alinia strategic la dezvoltarea Pieţei Unice.

”L-am primit astăzi la Palatul Cotroceni pe Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieţei Unice Europene. Am avut o discuţie substanţială despre aplicarea recomandărilor raportului în România şi despre cum ne putem alinia strategic la dezvoltarea Pieţei Unice.

Țara noastră se află încă în proces de convergență, cu decalaje regionale și provocări în infrastructură, guvernanță și capacitate administrativă, aspecte esențiale care afectează mediul de afaceri și investițiile.

Am abordat cu domnul Letta și oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene", a postat Nicușor Dan pe X, adăugând care este obiectivul ţării noastre:

"Un obiectiv central este ca România să participe activ la consolidarea economică europeană și, în același timp, să își dezvolte propriile firme competitive.

Am discutat cu domnul Letta despre nevoia de a avea mai mulți campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și China astfel încât să ne asigurăm că în Europa și în România vom avea în continuare slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului".

Nicușor Dan: "Există necesar de muncă pe piața muncii"

În urmă cu 10 zile, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre majorarea salariului minim și despre concedierile din mediul privat, dar și cele care urmează din rândul bugetarilor. „Din fericire, există necesar de muncă pe piața noastră a muncii”, a declarat președintele.

„Este evident că, de la o, să-i spunem așa, reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. Această reconfigurare fiscală, cu anumite nuanțe, era inevitabilă. Din fericire, există necesar de muncă pe piața noastră a muncii. Vedeți că suntem nevoiți să aducem oameni din Asia pentru anumite zone. Deci, bineînțeles, dureros la nivel personal, dar este o reconfigurare necesară”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Despre înghețarea salariului mini, șeful statului precizează că este o măsură necesară „pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme, să aducă oamenii în șomaj”.