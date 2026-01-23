Nicușor Dan explică ce înseamnă că nu a mers “teleleu” la Davos: „Înainte de a merge şi noi pe acolo, trebuie să avem strategii”

Nicușor Dan a participat, joi, la reuniunea Consiliului European, convocată de urgență în urma declarațiilor lui Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a lămurit, joi noaptea, declarațiile consilierului său, Marius Lazurca, după ce acesta a afirmat că, prin neparticiparea la Forumul de la Davos, șeful statului a dorit să transmită că "nu umblă teleleu prin lume când sunt lucruri importante".

"Nu e neobișnuit ca statele să fie reprezentate de ministrul de Externe. Decizia președintelui e ușor de înțeles. Agenda e sub asediul urgențelor. Orice șef de stat trebuie să prioritizeze crizele, urgențele.

Decizia nu a fost luată ușor ci în urma unor discuții aprofundate. Până la urmă, președintele a decis să rămână în țară", a spus Lazurca duminică, la Antena 3 CNN, adăugând că decizia a fost luată de șeful statului împreună cu consilierii săi.

Joi, președintele a confirmat spusele lui Lazurca.

Nicușor Dan: Românii au votat schimabarea. Asta, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucrurile de formă

"Dincolo de acest cuvânt ('teleleu', n.r.) pe care opinia publică l-a redescoperit, ţin să încep cu o remarcă filozofică. Eu cred că românii, în mai 2025, au votat o schimbare.

Adică, ei au spus 'nu ne place cum a fost până acum, vrem să facem altfel'.

A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”, a spus Nicuşor Dan, la Bruxelles, după ce a participat la Consiliul European.

Nicușor Dan: De 35 de ani ne lipsesc strategiile pentru parteneriate economice

El a mai precizat că, în statul reprezentării internaționale a țării, se întâlneşte o dată pe lună cu liderii europeni, iar o dată la şase luni, cu liderii comunităţii politice europene, categorie în care intră toate ţările europene, inclusiv unele din zona Mării Caspice.

"Deci nu e vorba să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo. Întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta.

Să zicem că deschizi un dialog cu - de exemplu - prim-ministrul indian. Avem pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India? Avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem.

Eu cred că, înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive", a detaliat şeful statului.

"Dacă în momentul acesta noi am avea o strategie bine consolidată pe zona caspică, am face timp de o săptămână un turneu în ţările din de acolo. Dar nu avem. Şi n-am avut de 35 de ani", exemplificat el.