Nicușor Dan laudă planul propus de Trump pentru Fâșia Gaza: „Oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului”

Președintele Nicușor Dan și președintele SUA Donald Trump. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a salutat, marți, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, acordul de pace în Fâșia Gaza prezentat de președintele SUA Donald Trump. „Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza”, a scris președintele României.

„Salut efortul semnificativ al președintelui Donald Trump pentru realizarea păcii în Gaza, așa cum se reflectă în planul de pace prezentat ieri. Acest plan oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital pentru populația din Gaza. România își menține angajamentul de a sprijini pacea și stabilitatea durabile în Orientul Mijlociu. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu toți partenerii UE, SUA și internaționali pentru un angajament constructiv și un viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune”, a scris președintele României.

Casa Albă a publicat "Planul cuprinzător pentru încheierea conflictului din Gaza" al lui Donald Trump. Potrivit documentului, toți ostaticii vor fi eliberați în 72 de ore, iar membrii Hamas care se angajează la pace vor primi amnistie, potrivit Times of Israel. Fâșia va fi condusă de un guvern tehnocrat supervizat de Donald Trump şi Tony Blair.