Ce spune Nicușor Dan despre un referendum pe tema pensiilor magistraților: „Trebuie făcut doar atunci când societatea are o dezbatere”

Nicușor Dan a făcut declarații la Bruxelles, după participarea la reuniunea Consiliului European / Foto: Agerpres.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri dimineața, la Bruxelles, că nu consideră că este nevoie de un referendum pe tema pensiilor magistraților. El a mai subliniat că va avea discuții din nou cu Consiliul Superior al Magistraturii (CMS) după decizia Curții Constituționale ale României (CCR).

Nicușor Dan a fost întrebat vineri dimineața, la Bruxelles, după participarea la reuniunea Consiliului European, dacă este necesar un referendum pe tema pensiilor magistraților așa cum a cerut prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

„Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care există opinii foarte bine conturate și opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraților, nu există această dezbatere în societate, adică suntem cu toții de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul, pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate.

Deci nu există o dezbatere, nici în interiorul clasei politice, nici în interiorul societății, nici în interiorul clasei politice pe subiectul ăsta. Există un acord politic, mai departe există niște chestiuni de nuanțe, și nuanțele niciodată nu pot să le tranșezi cu un referendum.

Există chestiuni de nuanțe pentru cât de lungă să fie perioada de tranziție, există chestiuni de nuanță despre cât de mult să fie raportul dintre pensie și salariu, și astea trebuie rezolvate într-o discuție între actorii relevanți și inclusiv reprezentanții magistraților”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Cred că acum, după decizia CCR, este nevoie de încă o astfel de discuție”

De asemenea, șeful statului a mai fost întrebat dacă se gândește să aibă o discuție cu CSM-ul, după ce Curtea Constituțională a decis păstrarea privilegiilor magistraților.

„Am avut o discuție informală, în urmă cred că sunt, să fiu precis, două luni și jumătate aproximativ, cu reprezentanți ai magistraților, inclusiv oameni din CSM și reprezentanți ai guvernului, în care să încerc să mediez între pozițiile pe multe chestiuni opuse ale unora și ale altora. A fost o discuție foarte consistentă. Și cred că acum, după decizia CCR, este nevoie de încă o astfel de discuție. Asta este pe partea de pe chestiunea de pensii ale magistraților.

Adică este o problemă a societății, este o așteptare a societății, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna. Pe de altă parte, participarea mea în calitate de Președinte la ședințele CSM se impune și se va întâmpla, însă cred că este nevoie să avem un - sau simt că înainte de o primă participare la CSM și am început să lucrez la asta - e nevoie de un, cumva, de un tablou de bord pe unde suntem cu justiția, în care să vedeți poziția Președintelui. Și am spus că am început să am discuții cu magistrații pe subiectul ăsta și o să mai dureze două, trei luni până când o să ies în fața dumneavoastră cu un astfel de raport”, a mai subliniat șeful statului.

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.

CCR a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraţilor, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.