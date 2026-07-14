Nicușor Dan speră ca Legea salarizării să fie adoptată la timp: „Eu cred că mai sunt șanse”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, s-a declarat încrezător că Legea salarizării va fi adoptată la timp. „Eu cred că mai sunt șanse”, a spus el marți, într-o conferință de presă. El a subliniat că, anterior, a afirmat că „partidele sunt gata să stea la masă”, dar „nu am spus niciodată că au agreat cifrele”.

„Tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă, dar nu am spus niciodată că au agreat cifrele. Cifrele au apărut abia acum 2-3 zile.

După cum știți, ministrul interimar al Muncii este domnul Pîslaru și, din informațiile mele, propunerea Legii salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. Vom urmări dacă este nevoie de medierea noastră, desigur. Este clar că este o lege foarte complicată.

Eu cred că mai sunt șanse, da, să fie adoptată la timp”, a spus Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută după întâlnirea „Coaliției de Voință” și sărbătorirea Zilei Franței.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus marți că, dacă actuala Lege a salarizării intră în vigoare în modul în care este concepută în prezent, „statul român va pierde dublu, anual, față de cât câștigă din PNRR într-un singur an”.

„Legea nu va fi în niciun caz echitabilă pentru că unii vor avea creșteri de venituri importante, iar alții scăderi care îi întorc la baza de acum câțiva ani”, a spus ea.

Anterior, PSD a afirmat, într-un comunicat de presă, că partidul nu va vota o lege care „ar putea aduce mai multă inechitate în societate”.

„Nu vom vota o Lege a salarizării, croită după viziunea politică îngustă a actualului premier demis, care, în loc să rezolve dezechilibrul din sistemul bugetar, ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească”, a transmis PSD.