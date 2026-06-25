Nicușor Dan spune că deciziile pe care le ia sunt pentru binele României: „Uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și 3”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri seara, în cadrul unei declaraţii de presă, la Cluj, că înţelege foarte bine responsabilitatea mandatului său, iar deciziile pe care le ia sunt pentru binele României, dar susţine că „uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3”, potrivit Agerpres.

„Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani şi în momentul în care iau nişte decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obţinut şi pentru binele României.

Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecinţe negative în pasul 2. Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toţi că înţeleg foarte bine responsabilitatea mandatului”, a declarat, miercuri seară, Nicuşor Dan, la remarca unei jurnaliste că societatea civilă din care şeful statului a făcut parte la un moment dat se întoarce acum împotriva sa.

Referindu-se la situaţia politică actuală, preşedintele a arătat că s-ar întrevede şansa unui guvern până la sfârşitul sesiunii parlamentare.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înţeleagă. Din ce-au anunţat public - eu cred că cine anunţă ceva public trebuie să se ţine de cuvânt - se întrevede şansa unui guvern, sper până la sfârşitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum.

Eu o să mă întorc, vineri sunt în Bucureşti toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a afirmat şeful statului, în cadrul unei declaraţii de presă, la Cluj, unde a avut o discuţie privată cu organizatorii conferinţei Techsylvania.