Nicușor Dan spune că locuiește tot în chirie: „S-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea”

Președintele Nicușor Dan a declarat că, în prezent, nu locuiește la Cotroceni, ci tot în vila în care stătea și înainte de a câștiga mandatul de președinte. „A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea”, a precizat acesta, sâmbătă seara, la Kanald D.

Șeful statului a mai adăugat că îi place cartierul unde locuiește și susține că o duce în continuare pe fiica sa la aceeași școală.

„De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”, a spus Nicuşor Dan.

Președintele a mai fost întrebat dacă ia în calcul să se mute la Cotroceni, în viitorul apropiat. „Vom vedea, pentru moment suntem acolo”, a răspuns acesta.

De asemenea, șeful statului a mai declarat și în urmă cu câteva luni că nu ia în calcul să se mute la Cotroceni și și-a exprimat dorința de a rămâne familia în actuala casă în care locuiește în chirie.