“Nu am mari proprietăți”. Cu cât i-au crescut taxele lui Nicușor Dan, după ce românii s-au trezit cu impozite triplate

Nicuşor Dan nu e de acord cu reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care Guvernul le va acorda primăriilor. Foto: Agerpres

Întrebat cu cât i-au crescut taxele, în urma majorărilor de la 1 ianuarie 2026, având în vedere că românii au avut impozite dublate sau triplate, Nicușor Dan a precizat:

“Nu am mari proprietăți, și nu, nu sunt la curent, doar pe o mașină, în fine, nu mi-a venit decizia până în momentul ăsta, dar nu despre mine e vorba. E vorba că, din păcate, a fost nevoie de niște corecții care, evident, au afectat oamenii”.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că nu este de acord cu reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care Guvernul le va acorda primăriilor, aşa cum se discută în prezent:

”Ce vreau să spun, însă, este că am avut nişte măsuri care au afectat românii. Inflaţia 10% înseamnă că toată lumea poate să cumpere cu 10% mai puţin. Şi în condiţiile astea, bineînţeles că orice primar are un mandat scurt, poate că ar trebui să-l facem mai lung. Nu ştiu dacă trebuie pe Constituţie sau lege, dar eu susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari. Şi evident că fiecare primar doreşte să facă investiţii, să amenajeze parcuri, să asfalteze străzi. O parte din aceste lucruri, în condiţiile în care, cum am spus, românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor”, a spus preşedintele.

Ce spune NIcușor Dan despre situația de la Primăria Capitalei

Despre situaţia de la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a afirmat că este nevoie de o reechilibrare a distribuţiei de bani între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, pentru că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector.

”Eu am spus nu doar de 5 ani şi jumătate, de când am avut început mandatul la Primăria Capitalei, am spus asta de vreo 15 ani, de când ONG-ist fiind, mă preocupam de Capitală, că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector. Asta, de ani de zile, de la acea ceartă Năstase-Băsescu de acum 25 de ani, a luat Bucureştiului bani de dezvoltare, care s-au dus în panseluţe şi fel de fel de alte floricele şi nu i-a dus în proiecte serioase de infrastructură, pe de o parte, pe de altă parte, a oprit chestiunii de funcţionare curentă a primăriei”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles.

Potrivit şefului statului, ”diferenţa între ce se întâmplă acum şi ce s-a întâmplat când a venit el la primărie a fost că datoria pe care el a găsit-o în 2020 era 3 miliarde, dar mult mai important, era curentă, adică toţi banii, 3 miliarde, trebuiau plătiţi de pe o zi pe alta şi oricine din creditorii pe sumele alea puteau să blocheze conturile primăriei şi vreo 20 le şi blocaseră şi nu puteau să facă investiţii”.



”E nevoie de o reechilibrare a distribuţiei de bani între Primăria Capitalei şi primăriile de sector”, a menţionat Nicuşor Dan.