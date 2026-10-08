"Nu, mulțumim!". Replica lui Siegfried Mureșan la apelul lui Grindeanu de a reface coaliția

<1 minut de citit Publicat la 13:15 08 Oct 2026 Modificat la 13:15 08 Oct 2026

Liberalul Siegfried Mureșan respinge apelul lansat de liderul PSD Sorin Grindeanu de a reface coaliția. Foto: Agerpres

Liberalul Siegfried Mureșan, ultimul premier care a picat la vot în Parlament, respinge joi apelul lansat de liderul PSD Sorin Grindeanu de a reface coaliția. "Nu, mulțumim!", i-a răspuns Mureșan, pe Facebook.

"Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim!

PSD a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR.

De cinci luni, ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid.

PNL și-a asumat guvernarea în perioada de criză și a rezolvat problemele României prin măsurile Guvernului Bolojan.

Am fost dispuși să ne asumăm și acum această responsabilitate, dar PSD s-a opus din nou.

PNL este în totală antiteză cu PSD, fiindcă PNL dorește soluționarea problemelor României, iar PSD dorește doar supraviețuirea sa ca partid și a clientelei sale politice.

România are nevoie de un guvern dispus și capabil să rezolve problemele urgente ale României. România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide.", a transmis Mureșan.

Înaintea votului din Parlament, Consiliul Politic Naţional al PSD a decis să nu susţină Guvernul Siegfried Mureşan.