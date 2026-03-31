Oana Țoiu a fost la Bucea, la patru ani de la masacrul comis de ruși: „Este nevoie de justiţie, iar vinovaţii trebuie să plătească”

Oficialii UE au adus un omagiu victimelor civile ale masacrului comis de armata rusă în primele zile ale invaziei în localitatea Bucea, o suburbie a Kievului. Foto: Oana Țoiu via Facebook

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a fost, marți, la Bucea, în Ucraina, alături de omologi ai săi din UE, pentru a comemora victimele masacrului din urmă cu patru ani. Șefa diplomației româniei a pledat să fie luate măsuri faţă de agresori și a discutat cu ceilalți miniștri europeni despre înfiinţarea unui Tribunal Special pentru crima de agresiune.



„Astăzi, la Bucea, am aprins o lumânare pentru femeile, bărbaţii şi copiii nevinovaţi ucişi în urmă cu patru ani de invadatorii ruşi. Tăcerea grea care s-a lăsat în faţa Bisericii 'Sfântul Andrei' a suprascris orice posibil discurs.

Am venit împreună cu miniştri de Externe să comemorăm patru ani de la una dintre cele mai negre pagini de istorie ale acestui război ilegal şi barbar, dar şi să ţinem împreună speranţa aprinsă. Trebuie să câştige un viitor în care copiii cresc liberi de teamă.

Ruşii au fost alungaţi de aici, deşi credeau că vor stăpâni acest loc. Ajunseseră cu ocupaţia ilegală la doar 17 kilometri de Kiev. Sute de copii răpiţi au fost şi ei redaţi comunităţii şi familiilor lor. Bucea este acum o istorie despre lumină şi întuneric”, a scris şefa diplomaţiei române pe Facebook.



Ea a spus că miniştrii prezenţi au discutat despre justiţia pentru victime.



„Am discutat astăzi despre măsurile pe care le luăm împreună pentru a exista consecinţe pentru criminali. Nu putem onora memoria victimelor doar prin reculegere. Este nevoie de justiţie, iar vinovaţii trebuie să plătească.

Aceasta este şi miza României: orice agresiune să aibă consecinţe, nu recompense. Am discutat despre paşii viitori pentru înfiinţarea unui Tribunal Special pentru crima de agresiune, despre registrul daunelor şi despre operaţionalizarea Comisiei internaţionale pentru despăgubiri", a afirmat Ţoiu.



Ea adaugă că Parteneriatul Strategic semnat recent de preşedinţii României şi Ucrainei asigură cadrul "pentru a întări nu doar buna vecinătate, ci şi drumul spre un viitor comun european".





Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Kaja Kallas, şi alţi miniştri de Externe din ţări membre ale UE au fost prezenţi marţi în Ucraina pentru a aduce un omagiu victimelor civile ale masacrului comis de armata rusă în primele zile ale invaziei în localitatea Bucea, o suburbie a Kievului.