Pentru prima dată în județul Iași, PNL are candidat susținut de USR la o o poziție de primar

Cu sprijinul administrației liberale, Vasile Asoltanei și echipa lui pot aduce proiecte concrete. Sursa foto: Facebook/Alexandru Muraru

S-a înregistrat astăzi o premieră pe scena politică ieșeană, când Partidul Național Liberal are, pentru prima dată, un candidat susținut de Uniunea Salvați România, pentru poziția de primar, prin persoana domnului Vasile Asoltanei, la Vânători.

Pe data de 7 decembrie, comuna Vânători are posibilitatea de a alege un candidat care respectă cetățenii și înțelege nevoile acestora, orientat spre pragmatism, dezvoltare și deschidere pentru proiectele comunității. Cu sprijinul administrației liberale, Vasile Asoltanei și echipa lui pot aduce proiecte concrete, stabile și durabile pentru binele întregii comunități.

“Mai bine de două decenii am fost alături de oameni, zi de zi, în Primăria Vânători. Le știu nevoile, grijile, dar și speranțele pentru că sunt și ale mele. Cunosc fiecare colț al acestei comunități și cred cu tărie că, împreună, putem construi un viitor mai bun, cu respect, echilibru și dezvoltare durabilă“, a spus Vasile Asoltanei, candidat PNL la alegerile din comuna Vânători, susținut de USR.

Cu o experiență de peste 20 de ani în administrația publică locală și legături autentice cu oamenii și locurile din satul natal, Vasile Asoltanei vine în fața comunității cu dorința sinceră de a contribui la dezvoltarea locului pe care îl numește „acasă“.

“Acest pas pe care astăzi îl facem este o premieră în județul Iași, unde un candidat al Partidului Național Liberal este susținut de Uniunea Salvați România printr-o decizie a conducerii locale și centrale a USR. Este un prim pas concret de colaborare între cele două formațiuni politice. Am speranța ca putem colabora cu USR pe viitor într-un proiect politic amplu spre dezvoltarea și prosperitatea Iașului și împotriva adevăratului adversar al ieșenilor, adică PSD Iași.

Domnul Asoltanei înțelege foarte bine administrația publică locală prin vastă experiență dobândită și este un om care cunoaște foarte bine comunitatea pentru care a muncit timp de peste două decenii. Mulțumesc pe această cale colegilor din USR Iași, domnului președinte USR Iași, Ștefan Tanasă, pentru ca au îmbrățișat munca de echipă și colaborarea pentru binele comunității locale din Vânători. Roadele acestui parteneriat se vor vedea înurmătorii ani, când comuna Vânători va redobândi demnitatea și nivelul de trai pe care îl merită fiecare cetățean“, a declarat Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a precizat că parteneriatul PNL - USR la Vânători este o premieră politică pentru județul Iași, dar, mai ales, un semn de maturitate și responsabilitate în fața cetățenilor.

„Dincolo de siglele politice, ceea ce contează este dorința comună de a aduce dezvoltare, stabilitate și bună administrare în fiecare sat și în fiecare gospodărie. Îl susținem pe Vasile Asoltanei pentru a administra comuna Vânători cu respect pentru oameni, transparență în decizii și viziune pentru viitor. Cu sprijinul administrației județene și al echipei liberale, proiectele pe care le va implementa vor schimba în bine viața comunității“, a spus Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași.

La rândul lor, USR Iași arată că alegerea nu este despre politică, ci despre oameni și despre comunitate. Integritatea, experiența și legăturile autentice ale candidatului cu locuitorii sunt valori care contează mai mult decât orice culoare de partid.

„Sprijinim un primar care vrea să facă din primărie un partener de încredere pentru cetățeni, deschis și aproape de oameni. Alegerile din 7 decembrie reprezintă pentru locuitorii din Vânători o șansă reală de a avea o administrație transparentă, profesionistă și concentrată pe proiecte care contează cu adevărat. Oamenii din Vânători merită o primărie care funcționează corect și transparent, orientată spre dezvoltarea comunității.

Vasile Asoltanei poate aduce aceste valori în primărie, pentru că îi cunoaște pe toți din comună, le înțelege grijile și speranțele și știe ce înseamnă să faci administrație responsabilă. El vrea să transforme primăria într-un partener de încredere, deschis și aproape de cetățeni, nu într-o instituție care servește doar câtorva“, a declarat Ștefan Tanasă, deputat USR și președinte al filialei județene USR Iași.