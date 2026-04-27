PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD, anunță Ciprian Ciucu după anunțul privind moțiunea de cenzură a social democraților cu AUR

Prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Facebook/ Ciprian Ciucu

Prima reacție a Ciprian Ciucu, după anunțul unei moțiuni de cenzură comune inițiate de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, de luni, este una dură. Acesta a subliniat că PNL nu va mai face altă coaliție cu social democrații.

Acesta a criticat ferm demersul, pe care îl consideră lipsit de responsabilitate politică. În același context, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a exclus categoric o posibilă colaborare viitoare între liberali și social-democrați, afirmând că PNL „nu va mai face altă coaliție cu PSD”.

„Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul? Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a transmis Ciucu.

Declarația vine într-un moment de tensiune politică, în care opoziția încearcă să coaguleze o majoritate parlamentară pentru schimbarea actualului executiv, fără a prezenta însă, până în acest moment, un plan clar pentru o alternativă guvernamentală.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate să asigure alegeri corecte. Depunem această moțiune, nu vom depune moțiunea până nu avem 233 de semnături. PSD și AUR au o majoritate parlamentară. Nicușor Dan încalcă Constituția când spune că nu acceptă un guvern PSD-AUR”, a declarat liderul AUR, George Simion, luni.