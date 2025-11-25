Președintele comisiei SIE critică decizia de a ține ajutorul pentru Ucraina la secret. „A alimentat o mare teorie a conspirației”

România a oferit ajutor militar Ucrainei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Președintele Comisiei de Control al SIE, Alexandru Muraru, a declarat marţi seara la Antena 3 CNN că este o greşeală că România nu a anunţat oficial câţi bani a cheltuit pentru ajutoarele furnizate Ucrainei, care se află în război de aproape patru ani cu Rusia. "Am alimentat o teorie a conspiraţiei mare, în care am văzut că a intrat şi domnul Ciolacu", a precizat deputatul PNL, care a dat ca exemple Polonia şi Bulgaria, țări ce au publicat de la început sumele pe care le-au alocat pentru ajutoarele militare, financiare şi umanitare, trimise în Ucraina.

În cadrul ediţiei de marți seară a emisiunii "Sinteza Zilei", moderată de Mihai Gâdea, a fost comentat un document cu sumele alocate de diferite ţări către Ucraina, invadată de Federaţia Rusă pe 24 februarie 2022. Potrivit cifrelor oficiale, Statele Unite ale Americii sunt pe primul loc în ajutoarele furnizate către Ucraina.

La întrebarea lui Mihai Gâdea: "Dumneavoastră, în calitate de preşedinte al Comisiei de Control al SIE, aveţi oficial acces la documente?", Alexandru Muraru a răspuns: "Nu s-a pus problema asta. SIE nu are această evaluare, dar vă spun un lucru: am considerat de la bun început că a fost o greşeală, a fost un cost politic mare, pe care noi l-am plătit intern, pentru că aceste cifre nu au fost şi nu sunt făcute publice, dar şi extern".

"Am auzit decidenţi ai statului român, care, după februarie 2022, spuneau că în cancelariile occidentale se cunosc aceste cifre şi pe canalele NATO noi comunicăm ce... aţi văzut că erau trei tipuri mari de ajutoare: militare, financiare şi umanitare.

Şi, în toate discuţiile când mergeam în alte state, şi în Statele Unite, ei ne spuneau că România nu apare în aceste cifre, nu ştiu la cine ajungeau aceste cifre, dar, în parlamentele din afara României, aceste cifre nu existau. Subiectul a fost un mare furnizor de naraţiuni false. Adică faptul că România nu a comunicat de la bun început aceste cifre, am alimentat o teorie a conspiraţiei mare, în care am văzut că a intrat şi domnul Ciolacu – el a fost prim-ministru, nu ştiu de unde a ajuns la 2 - 3% din PIB, în clasamentul pe care dumneavoastră l-aţi dat, aţi văzut că, spre finalul clasamentului, şi România nu era în cele 10 ţări, unele dintre ele aveau sub 0,2% din PIB".

Conform documentului, SUA au furnizat aproape 120 miliarde de dolari, instituţiile europene – 51, 1 miliarde de dolari; Germania – 18,1 miliarde de dolari; UK – 15,4 miliarde de dolari; Japonia – 11 miliarde de dolari; Canada – 8,7 miliarde de dolari; Danemarca – 8,4 miliarde de dolari; Olanda – 7,7 miliarde de dolari; Suedia – 5,7 miliarde de dolari; Franţa – 5,1 miliarde de dolari.

"Deci, România nu putea sub nicio formă să fi dat 2 - 3% din PIB. Mai mult decât atât, dacă vă uitaţi acolo, Japonia, care este din zona Asia - Pacific, este pe locul 5 între cei care au oferit ajutor Ucrainei. Dar, culmea, că, dacă ne raportăm la PIB, ţările baltice depăşesc cu mult România. Polonia, de exemplu, a fost unul dintre furnizorii cei mai mari. Bulgaria, spre exemplu – au comunicat cifrele de la bun început", a mai spus Alexandru Muraru.

Întrebat dacă a primit oficial cheltuielile, vicepreşedintele de Control al SIE, Mihai Fifor, a răspuns: "Niciodată! De câte ori s-a discutat această chestiune s-a evitat orice răspuns tranşant. Dar, bine, de la primul pistolar al ţării nici nu mă aştept la altceva".