Președintele Nicușor Dan a promulgat legea bugetului de stat pentru anul 2026

2 minute de citit Publicat la 18:46 27 Mar 2026 Modificat la 18:46 27 Mar 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat vineri legea bugetului de stat pentru anul 2026 şi pe cea a asigurărilor sociale de stat. După publicarea în Monitorul Oficial, legile vor intra imediat în vigoare.

Șeful statului a semnat şi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026.

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, joi, sesizările AUR în legătură cu cele două proiecte, stabilind că actele normative sunt constituţionale.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, joi seară, că ”în secunda” în care va primi motivarea Curţii Constituţionale a României în ceea ce priveşte decizia de a respinge contestaţiile AUR pe tema legilor bugetului, va promulga legea bugetului de stat.

AUR a contestat bugetul la CCR

AUR a contestat la CCR legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative „profund viciate” şi „sancţionarea derapajelor unei guvernări care „egiferează împotriva propriilor cetăţeni”. Aleșii AUR au acuzat încălcări grave ale Constituţiei şi adoptarea bugetului printr-o „procedură abuzivă”, care „a favorizat interesele Guvernului Bolojan şi a afectat direct românii”.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, a transmis AUR într-un comunicat.

AUR a invocat drept motiv de neconstituționalitate comprimarea procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile.

„Aceste practici golesc de conținut procesul democratic și transformă adoptarea bugetului într-un act unilateral al puterii executive”, a susținut partidul.

De asemenea, AUR a denunțat „fundamentarea nerealistă” a bugetului, „construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală”. Partidul a argumentat că „această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuția bugetară și să afecteze direct populația și economia”.

„Totodată, AUR atrage atenţia că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislaţia fiscal-bugetară, subminând stabilitatea cadrului legal şi creând un precedent periculos în administrarea finanţelor publice. În loc să respecte legea, coaliţia a ales să o ocolească”, a subliniat formaţiunea.



Prin aceste sesizări, AUR solicita Curţii Constituţionale să oprească intrarea în vigoare a celor două legi.

Bugetul, adoptat după dezbateri-maraton

Legea Bugetului a fost adoptată vineri, 20 martie, de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, după dezbateri-maraton. Au fost înregistrate 319 voturi „pentru”, un număr de 104 de parlamentari au votat „contra”. A mai fost o abținere și doi parlamentari au ales „nu votez”.

La pachet, a fost adoptată și legea asigurărilor sociale de stat, cu 314 voturi pentru, 104 împotrivă, 12 abțineri. Un parlamentar a ales „nu votez”.