Prezidenţiabilul PSD Viorica Dăncilă, dezbatere cu presa la Palatul Parlamentului: „Văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus Iohannis”

Candidatul PSD la Preşedinţie, Viorica Dăncilă, a invitat reprezentanţii mass-media la „un dialog deschis”, marţi seară, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului.

„Mulțumesc pentru participarea la acest dialog deschis, un dialog pe care eu l-am considerat necesar.

Dacă am avut până acum un președinte care i-a împărțit pe români, iată că astăzi avem un președinte care crede că o parte din presă merită să participe la o dezbatere iar altă parte nu merită.

Indiferent dacă presa te apreciază sau dacă îți este ostilă, eu cred că trebuie să ai o abordare corectă față de presă”, a spus Viorica Dăncilă în debutul dezbaterii.

Viorica Dăncilă: Am tot sperat că vom avea o confruntare

„Am tot sperat că vom avea o confruntare, o confruntare care să arate responsabilitatea noastră, o confruntare care să arate respectul pentru români. Se pare că Klaus Iohannis refuză această confruntare, că vrea doar o dezbatere cu cei pe care el îi agreează și în față acelor pe care îi acceptă, sfidând astfel românii care l-au votat dar și pe cei care nu l-au votat pentru că președintele trebuie să fie președintele tuturor”, a spus Viorica Dăncilă.

„Văd teama de un dialog autentic, văd teama de întrebări, văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus Iohannis. Am avut multe jigniri din partea lui Klaus Iohannis. Am avut multe minciuni la adresa mea din partea lui Klaus Iohannis. Cred că o confruntare ar fi arătat de fapt cum suntem fiecare dintre noi, cum suntem pregătiți pentru funcția prezidențială, dar mai ales ceea ce am făcut în funcția pe care am deținut-o în statul român”.

Viorica Dăncilă: Cred că aveam această responsabilitate față de cetățeni, să venim cu un raport al activității noastre și în același timp cu propria viziune despre următorii cinci ani

„Văd un om laș și arogant, un om care nu poate explica cei cinci ani în care a fost președintele României”, spune fostul premier.

„Eu îmi fac datoria de candidat și voi veni cu un bilanț comparativ, o analiză a activității mele ca premier într-un an și nouă luni și cred că fiecare dintre noi poate să se raporteze și la cei cinci ani de activitate ai lui Klaus Iohannis”, a adăugat Dăncilă.

Dăncilă a abordat domeniul politicii externe și a susținut că în fiecare vizită a sa a căutat să vină cu ceva concret pentru România.

„În cei cinci ani Klaus Iohannis a avut 25 de deplasări externe și 40 de primiri la București. Nu am vazut nimic concret pentru România”, acuză fostul premier Viorica Dăncilă.

„Am văzut că s-a întors din Statele Unite cu o șapcă și trei poze. Am văzut că a fost la Consiliul European la Bruxelles, dar nu am văzut nimic despre Schengen, despre MCV, nu am văzut nimic pentru români și România”, a precizat Viorica Dăncilă.

Candidata PSD la alegerile prezidențiale i-a mai reproșat președintelui în funcție atitudinea față de diaspora.

„Acum pune foarte mare accent pe diaspora, pe votul din diaspora, dar bineînțeles că vine întrebarea ce a făcut pentru români. Ce a făcut ca să îi aducă acasă, pentru că românii s-au săturat de lozinci, vor lucruri concrete.

Ce a făcut Guvernul? Am implementat programul Start-Up, am implementat programe în agricultură, iar 1.600 de români plecați s-au implicat în programul pentru tomate. Am facilitat votul pentru românii din diaspora astfel încât durata de vot este de trei zile și a fost dublată de votul prin corespondență.

Am acordat suport în educație pentru copiii români din străinătate, prin acordarea de materiale școlare, prin acordarea de burse. Ce a făcut Iohannis?”, a subliniat Viorica Dăncilă.

„Salariile medicilor s-au triplat, am oprit exodul, salariile profesorilor au crescut cu 80%, salariile în justiție au crescut, în apărare și în ordine publică cu 50%.

În toată această perioadă președintele Iohannis nu a făcut decât să dezinformeze - s-a opus constant creșterilor de salarii și pensii”, a punctat Dăncilă.

Dăncilă, despre Iohannis: Cu cinism le-a spus pensionarilor că nu sunt bani pentru creșterea pensiilor

„Nu s-a gandit că poate sunt pensionari care nu mai au bani de medicamente sau nu mai au ce pune pe masă. A fost o abordare personală prin care a căutat să câștige puncte electorale și nu o abordare a președintelui României”, a declarat candidatul PSD.

Viorica Dăncilă a vorbit și despre domeniul educației.

„Am mărit salariile profesorilor, am introdus gratuitatea transporturilor, am finalizat construcția a 100 de grădinițe.

Singurul lucru făcut de Iohannis - și-a blocat postul la colegiul la care a predat, a lansat România educată fără niciun rezultat și nu a venit cu nimic concret”.

Sănătate - singurul lucru pe care l-a făcut Iohannis a fost să blocheze rezidențiatul

Agricultură - foarte multe măsuri pentru fermieri, programele pentru tomate și pentru apicultori, Casa de Comerț Unirea, unde românii pot aduce produse românești. Ce a făcut Iohannis - a blocat un ajutor de stat de 30 mil euro pentru fermieri.

Viorica Dăncilă: Sunt foarte multe de spus despre permanentul blocaj, despre un președinte dictator, despre un președinte care nu a dat un interviu presei, despre un președinte care i-a privit pe români cu aroganță.

„Vedem un președinte cu o abordare extremistă”, a adăugat Dăncilă.

UPDATE - Viorica Dancilă şi Klaus Iohannis se bat în dezbateri. Fostul premier participă la o confruntare cu jurnaliştii, marți seară, la Parlament.

O oră mai târziu, Klaus Iohannis are şi el programată o dezbatere, cu jurnalişti şi politologi.

Este războiul dezbaterilor, aşadar, cu doar cinci zile înaintea turului doi al alegerilor.

Întrebări ale jurnaliștilor

Din bilanțul dvs lipsește domeniul justiția. Vă asumați asaltul asupra justiției făcut de PSD?

Dăncilă: Nu îmi asum, nu am făcut niciun asalt asupra justiției, nu am intervenit niciodată în justiție. Această întrebare trebuie să o adresați președintelui Iohannis.

De ce nu s-a aprobat în Guvern memorandumul cu SUA privind 5 G, relația cu China?

Dăncilă: Trebuie să avem o relație corectă cu China. Nu se putea aproba 5 G fără premierul României. Eu eram la Bruxelles în acel momemtn. A fost o dezinformare

Când a fost adoptată prima Constituție a României de după Revoluție?

Dăncilă : Eu vreau întrebări legate de situația actuală, dar răspund - în 1991, modificată în 2003.

Candidatul PSD a fost întrebată și despre cazul Cameliei Smicală.

Dăncilă: Chiar am vorbit la telefon cu doamna, e un caz care pe mame le mișcă foarte mult, e un caz de suflet, voi face tot ce depinde de mine să o ajut.

Știrea inițială:

Candidata PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, organizează o dezbatere cu presa, marți, de la ora 18.00, la Palatul Parlamentului, chiar înaintea dezbaterii organizate de președintele Klaus Iohannis.

„Cred cu tărie că această campanie are nevoie de dialog, de dezbateri, de o prezentare coerentă a viziunii pentru România și, mai ales, de răspunsuri la întrebările oamenilor. Eu nu pot fi de acord cu fuga de asumare și fuga de întrebări, nici cu aroganța pe care o afișează președintele Iohannis și disprețul pentru dreptul românilor la informare. Acest elitism al domnului Iohannis și această selecție pe care a făcut-o pentru evenimentul de astăzi trădează de fapt teama de un dialog autentic, teama de adevăruri incomode.

Eu am ales să am o discuție liberă, deschisă, cu oricine are întrebări despre viziunea candidatului pentru România. Voi avea un dialog deschis cu TOȚI jurnaliștii care își doresc să participe, astăzi, începând cu ora 18:00, la Palatul Parlamentului, sala Spiru Haret. Accesul este liber pentru toți reprezentanții mass-media desemnați de către instituțiile pe care le reprezintă.

Iar de la ora 21:00, ne vedem la Antena 3!”, a scris Viorica Dăncilă, pe Facebook.

Anunțul apare în contextul în care Iohannis a refuzat ferm o confruntare față în față cu Dăncilă, preferând varianta unui dialog față-n față cu o serie de jurnaliști și analiști politici, la Biblioteca Centrală Universitară.

