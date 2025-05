Primul mesaj al ministrului de Finanțe după haosul din economie declanșat de rezultatul alegerilor. "Propaganda lui Simion nu ajută"

Ministrul Finanțelor Tanczos Barna a declarat miercuri că există suficiente rezerve pentru a se plăti salariile, pensiile și pentru investiții. Foto: Hepta

Ministrul Finanțelor Tanczos Barna a declarat miercuri că există suficiente rezerve pentru a se plăti salariile, pensiile și pentru investiții și a dat asigurări că România se poate încadra în deficitul de 7%. El a atras atenția că "propaganda electorală a lui Simion nu ajută".

"Au fost înghețate, salariile au fost înghețate, din păcate, și pensiile. Această situație a fost generată practic de creșterile foarte mari de cheltuielile de funcționare ale statului de anul trecut. Obligația noastră a fost și atunci, în decembrie și acum, de a asigura venituri suficiente pentru plata, construirea cash-flow-ului. Avem suficientă rezervă, avem suficient plasament, asigurăm plata pensiilor, a salariilor și a investițiilor. Cu siguranță, zi de zi, asigurarea cash-flow-ului trebuie să se facă prioritizând aceste plăți. Este o chestiune de normalitate, o chestiune care se face lună de lună.

Cu siguranță este în atenția publică în momentul în care tensiunea este maximă. Da, este o activitate curentă a Ministerului Finanțelor de prioritizare a cheltuielilor și de implementare a limitelor lunare și trimestriale pentru a se încadra în deficit de 7% și cu siguranță propaganda nu ajută. Așa cum am văzut de la domnul Georgescu, aruncarea în piața a unor cifre cu siguranță, n-are nici analiză făcută și n-are nici impactul calculat. Aceste cifre fac parte din propaganda electorală caracteristică domnului Simion.

Trebuie reduse cheltuielile. Nu am calculat deficitul și nu am finalizat calculele pentru aprilie. Deficitul în momentul de față este în parametri normali. Ne putem încadra în 7% cu condiția să putem realiza veniturile prognozate în aprilie. Chiar am depășit targetul pentru aprilie, adică am avut peste 50 de miliarde de lei încasări din impozite, taxe și din accize. Dacă aceste acest trend se menține, ne putem încadra în 7% la sfârșitul anului.

Vă recomand să nu facem analiză lună pe lună, pentru că sunt și cheltuieli prioritizate și periodice.

Avem situații cuplate de dobânzi care sunt fluctuante și nu sunt într-o liniaritate lunară, deci este un pic înșelător să analizăm de fiecare dată deficitul lunar", a declarat ministrul Finanțelor.

Efectele economice sunt în lanț după primul tur al alegerilor prezidențiale în care candidatul extremist George Simion a ieșit pe primul loc cu aproape 41% din voturi.

Investitorii sunt primii care au reacționat: bursa a scăzut brusc iar capitalizare companiilor românești a scăzut cu aproape 6 miliarde de lei în câteva ore. Cele mai mari pierderi le au înregistrat companiile de stat cum ar fi Electrica ce a pierdut aproape 4%, urmată de Transgaz altă companie de stat dar și Hidroelectrica ce a pierdut peste 1%. Banca Transilvania a pierdut 3% iar ANTIBIOTICE aproape 5%.

Tranzacțiile de pe piața interbancară au indicat că leul s-a aflat sub o presiune puternică în ultimele zile, potrivit lui Valentin Tătaru, economist-șef pentru România la ING Bank.

BNR a anunțat marți un curs istoric, de 5,0378 lei pentru un euro.